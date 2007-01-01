Необычные стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Берн темно-синий
Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Him and Her красный
Настоящее фото товара Кресло ЭГГ Чаир, произведённого компанией ChiedoCover
33 050 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло ЭГГ Чаир
Настоящее фото товара Стул Stay, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Stay, зеленый
Настоящее фото товара Стул Stay, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Stay, белый
Настоящее фото товара Стул Stay, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Stay, синий
Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Настоящее фото товара Стул Him and Her белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Him and Her белый
Настоящее фото товара Стул Narisawa, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Narisawa
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
9 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Barselona
Настоящее фото товара Стул Poly, произведённого компанией ChiedoCover
5 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Poly
Настоящее фото товара Стул Aster черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Aster черный
Настоящее фото товара Стул Aster белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
5
Стул Aster белый
Настоящее фото товара Стул Tulip голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tulip голубой
Настоящее фото товара Стул Рок красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Рок красный
Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
4 700 ₽5 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Рок синий
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Рок дымчатый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Нави
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Diamond
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Bertoia Side кожаный белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia Wire Side
Настоящее фото товара Стул Рок желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Рок желтый
Настоящее фото товара Стул Him and Her черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Him and Her черный
Настоящее фото товара Стул Берн темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Берн темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Берн бежево-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Берн бежево-коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Берн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Берн темно-серый
Настоящее фото товара Стул Stay, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Stay, розовый
Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Берн серый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Медный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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