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Подберите ткань под цветовую гамму своего интерьера

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Жаккард Отличается особым типом переплетения нитей, формирующим уникальный рельефный рисунок Узнать больше CHATEAU FLOWER +200 ₽ LIGNE rubis

LIGNE rose N

LIGNE cobalt

LIGNE chocolat

LIGNE cheri N

LIGNE azur N

LOSANGE rubis N

LOSANGE rose N

LOSANGE cobalt N

LOSANGE chocolat N

LOSANGE cheri N

LOSANGE azur N

MONOTONE rubis N

MONOTONE rose

MONOTONE cobalt

MONOTONE chocolat

MONOTONE cheri N

MONOTONE azur N

MONOGRAMME chocolat N

MONOGRAMME azur N

MONOGRAMME cheri N

MONOGRAMME rose N

MONOGRAMME cobalt N

MONOGRAMME rubis MARGUERITE DE VALOIS +100 ₽ Losange violet N

Losange rose N

Losange marsala N

Losange marin N

Losange lavande N

Losange creme N

Losange blanc N

Ligne violet N

Ligne rose N

Ligne marsala N

Ligne marin N

Ligne lavande N

Ligne creme N

Ligne blanc N

Fleur violet N

Fleur rose N

Fleur marsala N

Fleur marin N

Fleur lavande N

Fleur creme N

Fleur blanc N STUDIO +100 ₽ 12

11

8

7

6

5

4

10

9

3

2

1 ВИОЛЕТТА Без доплаты Коричневая

Салатовая

Бордовая

Золото УЗКАЯ ПОЛОСА Без доплаты Коричневая

Синяя

Салатовая

Красная

Зеленая

Бежевая КРОН Без доплаты Коричневый

Бордо

Бежевый

Синий

Зеленый АРШ Без доплаты Синий

Салатовый

Бордовый

Коричневый

Бежево-красный

Бежевый РОМБ Без доплаты Бежевый

Коричневый

Синий

Зеленый

Красный КОРОНА Без доплаты Красная

Зеленая

Коричневая

Синяя

Салатовая

Бежевая САНТА Без доплаты Коричневый

Бордо

Изумруд

Бежевый

Белый TALU KOM +300 ₽ 03 kom ментолово-бежевый

07 kom графит с бирюзой

16 kom серо-брусничный

18 kom сливочно-карамельный

20 kom ваниль

26 какао с персиком

30 kom золото

44 kom людовиковский голубой ENIGMA +200 ₽ Белый

Теплый коричневый

Темно-бежевый

Бирюзовый

Серебрянный

Розовый

Пурпурный

Сиреневый

Оранжевый

Золотой

Ментоловый

Зеленый

Желтый

Фиолетовый

Лавандовый

Зеленый

Серый

Графитовый

Темно-серый

Темно-коричневый

Коричневый

Синий

Кремовый

Бежевый

Рогожка Технология двойного парного переплетения нитей делает ткань универсальной и практичной. Свое название получила благодаря начесанным волокнам, входящим в состав нитей. Узнать больше SPARTA +100 ₽ Plain white

Plain plum

Plain natural

Plain linen

Plain jeans

White

Plum

Natural

Linen

Jeans SCANDINAVIA +60 ₽ Swedish beige

Nordic gray

Brown wood РОГОЖКА Без доплаты Montana 283

Montana 273

Montana 251

Montana 234

Montana 216

Montana 214

Montana 172

Montana 158

Montana 155

Montana 051

Montana 037

Montana 036

Montana 033

Montana 032

Амелия 252

Амелия 249

Амелия 248

Амелия 247

Амелия 246

Амелия 245

Амелия 243

TEMPO 10

TEMPO 9

TEMPO 8

TEMPO 7

TEMPO 6

TEMPO 5

TEMPO 4

TEMPO 3

TEMPO 2

TEMPO 1 FORWARD +300 ₽ 2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2855

28100 FALCONE +60 ₽ 102

78

68

35

25d

25

22

21

17

16

14

6

5

4d

4

3 LUNA +200 ₽ 85

78

60

41

36

35

34

33

32

31

29

27

24

21

17

16

15

14

8

1 HILTON +200 ₽ Синее небо

Темное море

Зеленое яблоко

Олива

Корица

Молочный шоколад

Винтажный бежевый

Кофе Латте

Ваниль

Винтажный серый

Графит

Шоколад

Мускат

Имбирь

Фуксия

Черника

Ягода

Терра

Карри

Крем

Белый шоколад KITON +60 ₽ 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Микрофибра Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойств Узнать больше GALAXY +200 ₽ Dark brown

Light brown

Red

Amber

Brown

Honey

Beige

Warm beige

Skin

Light beige

White

Graphite

Warm grey

Grey

Turquoise

Grey-blue

Asphalt

Blue

Blue-grey

Light blue

Green

Lilac

Violet

Purple MARCO POLO +200 ₽ Titanium

Lavander herb

Lucite green

Scuba blue

Woodbine

Dusk

Toasted almond

Brow

Sand stone

Ermine ОБИВКА LUXOR +160 ₽ Белый II

Оранжевый II

Светло-коричневый II

Зеленый II

Коричневый II

Бежевый II

Красный II

Белый

Оранжевый

Светло-коричневый

Зеленый

Коричневый

Бежевый

Красный OPERA +150 ₽ Белый

Бежевый

Светло-коричневый

Коричневый

Темно-коричневый

Сиреневый

Красный

Синий

Голубой

Зеленый

Серый

Черный FUROR PLUS +300 ₽ White

Violet

Twilight blue

Terracotta

Moss

Light grey

Hawthorn rose

Guacamole

Graphite

Elderberry

Cocoa brown

Brown-grey

Brown

Black

Beige

Grey ФЛОК БРИЗ +200 ₽ 9451

3002

3012

6581

3646

3221

3611

4701

3260

4301

1082

2261

Искусственная кожа Полимерный материал, имитирующий различные виды натуральных кож. Технологически имеет многослойную структуру, включающую основу, синтетические пропитки и пленкообразующее покрытие Узнать больше КОЖЗАМ +200 ₽ VALENCIA WHITE

VALENCIA STONE

VALENCIA ROSE

VALENCIA OXBLOOD

VALENCIA HAZEL

VALENCIA GREY

VALENCIA FOG

VALENCIA DESERT

VALENCIA CREAM

VALENCIA COFFEE

VALENCIA COCOA

VALENCIA CHOCOLATE

VALENCIA BROWN

VALENCIA BONE

VALENCIA BLACK

VALENCIA BEIGE

MARVEL WHITE

MARVEL VIOLA

MARVEL PURPLE

MARVEL PLUM

MARVEL PISTACHIO

MARVEL PEARL STONE

MARVEL PEARL SHELL

MARVEL PEARL CHESTNUT

MARVEL PEARL BRONZE

MARVEL OCEAN

MARVEL NUT

MARVEL NOUGAT

MARVEL RED

MARVEL MANGO

MARVEL GREY

MARVEL DOVE

MARVEL DIMROSE

MARVEL DESERT

MARVEL DENIM

MARVEL DARK BROWN

MARVEL CREAM

MARVEL COCOA

MARVEL CHOCOLATE

MARVEL BLACK

MARVEL BERRY

Best 89

Best 88

Best 87

Best 86

Best 85

Best 84

Best 83

Best 82

Best 81

Best 80

Best 79

Best 78

Best 77

Best 76

Best 75

Best 74

Best 73

Best 72

Best 70

Best 71

Nice 77

Nice 76

Nice 72

Nice 67

Nice 51

Nice 48

Nice 45

Nice 41

Nice 32

Nice 21

Nice 20

Nice 16

Nice 10

Nice 07

Nice 03

Nice 02 КОЖЗАМ ASTOR +200 ₽ 960

900

820

730

670

560

536

515

440

300

215

150S

150

120s

120

050

005 КОЖЗАМ COMETA +200 ₽ White

Mocca

Dk. Brown

Brown

Black КОЖЗАМ GALAXY +200 ₽ White

Milk

Grey

Dk. Brown

Cream

Brown

Black

Red КОЖЗАМ METEOR +200 ₽ Smoke

Sable

Cognac

Brown

Bordo КОЖЗАМ SPACE +200 ₽ Milk

Graphite

Dk. Brown

Cream

Cognac

Brown

Brandy КОЖЗАМ NICE +200 ₽ 02

07

10

16

20

21

32

41

45

48

51

67

72

76

77 КОЖЗАМ BEST +200 ₽ 70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 КОЖЗАМ MARVEL +200 ₽ White

Pearl Shell

Cream

Desert

Red

Purple

Plum

Viola

Berry

Denim

Mango

Oceane

Nougatec

Pearl Bronze

Pearl Chestnut

Pearl Stone

Pistachio

Black

Chocolate

Cocoa

Dimrosed

Dove

Gray КОЖЗАМ RUSTIK PES +200 ₽ 9046

6354

0834

4395

5149

6067

4094

6071 ЭКОКОЖА MORGAN +200 ₽ Orange

Malina

Pistachio

Silver

Lilac

Blue

Graphite

Morgan emerald

Black

Bordo-brown

Coffee

Brown

Brick

Beige

Cream

White ЭКОКОЖА DOMUS +200 ₽ white

milk

plombieres

naturel

cream brulee

ecru

nut

berry

lollipop

coral

nectarine

lime

kiwi

lavander

smoky

sienna

taupe

atlantic

navy

mauve

green

chocolate

cacao

black

antracite

Шенилл Название ткани в переводе с французского означает «гусеница», а получила она его из-за мягкости и пушистости нитей и визуального сходства Узнать больше ШЕНИЛЛ +60 ₽ 221/01 бежевый

221/02 темно-бежевый

221/03 коричневый

221/04 мило

221/05 темно-коричневый

221/06 оранжевый

221/07 терракот

221/08 мальборо

221/09 бордовый

221/10 киви

221/11 зеленый

221/12 малиновый

221/13 сирень

221/14 фиолетовый

221/15 голубой

221/16 рус-голубой

221/17 синий

221/18 какао

221/19 баклажан

221/20 буро-малиновый

221/21 черный

221/22 белый ФАРАНСА Без доплаты 230/4 бежевый

230/2 белый АРШ ОСКАР Без доплаты 722/4 салатовый

722/3 коричневый

722/1 бежевый

Флок Нетканый материал с ворсистой лицевой стороной. В переводе с английского «flock» означает «скопление» или «пушинка» Узнать больше FREEDOM +400 ₽ Слоновая кость

Имбирный

Светло-коричневый

Коричневый

Серый

Жемчужный

Темно-серый

Желтый

Зеленый

Голубой VELVET LUX +200 ₽ 100

11

10

09

08

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06

05

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