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          Ткани для обивки

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          Жаккард

          Отличается особым типом переплетения нитей, формирующим уникальный рельефный рисунок

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          CHATEAU FLOWER

          +200 ₽
          • LIGNE rubis
          • LIGNE rose N
          • LIGNE cobalt
          • LIGNE chocolat
          • LIGNE cheri N
          • LIGNE azur N
          • LOSANGE rubis N
          • LOSANGE rose N
          • LOSANGE cobalt N
          • LOSANGE chocolat N
          • LOSANGE cheri N
          • LOSANGE azur N
          • MONOTONE rubis N
          • MONOTONE rose
          • MONOTONE cobalt
          • MONOTONE chocolat
          • MONOTONE cheri N
          • MONOTONE azur N
          • MONOGRAMME chocolat N
          • MONOGRAMME azur N
          • MONOGRAMME cheri N
          • MONOGRAMME rose N
          • MONOGRAMME cobalt N
          • MONOGRAMME rubis

          MARGUERITE DE VALOIS

          +100 ₽
          • Losange violet N
          • Losange rose N
          • Losange marsala N
          • Losange marin N
          • Losange lavande N
          • Losange creme N
          • Losange blanc N
          • Ligne violet N
          • Ligne rose N
          • Ligne marsala N
          • Ligne marin N
          • Ligne lavande N
          • Ligne creme N
          • Ligne blanc N
          • Fleur violet N
          • Fleur rose N
          • Fleur marsala N
          • Fleur marin N
          • Fleur lavande N
          • Fleur creme N
          • Fleur blanc N

          STUDIO

          +100 ₽
          • 12
          • 11
          • 8
          • 7
          • 6
          • 5
          • 4
          • 10
          • 9
          • 3
          • 2
          • 1

          ВИОЛЕТТА

          Без доплаты
          • Коричневая
          • Салатовая
          • Бордовая
          • Золото

          УЗКАЯ ПОЛОСА

          Без доплаты
          • Коричневая
          • Синяя
          • Салатовая
          • Красная
          • Зеленая
          • Бежевая

          КРОН

          Без доплаты
          • Коричневый
          • Бордо
          • Бежевый
          • Синий
          • Зеленый

          АРШ

          Без доплаты
          • Синий
          • Салатовый
          • Бордовый
          • Коричневый
          • Бежево-красный
          • Бежевый

          РОМБ

          Без доплаты
          • Бежевый
          • Коричневый
          • Синий
          • Зеленый
          • Красный

          КОРОНА

          Без доплаты
          • Красная
          • Зеленая
          • Коричневая
          • Синяя
          • Салатовая
          • Бежевая

          САНТА

          Без доплаты
          • Коричневый
          • Бордо
          • Изумруд
          • Бежевый
          • Белый

          TALU KOM

          +300 ₽
          • 03 kom ментолово-бежевый
          • 07 kom графит с бирюзой
          • 16 kom серо-брусничный
          • 18 kom сливочно-карамельный
          • 20 kom ваниль
          • 26 какао с персиком
          • 30 kom золото
          • 44 kom людовиковский голубой

          ENIGMA

          +200 ₽
          • Белый
          • Теплый коричневый
          • Темно-бежевый
          • Бирюзовый
          • Серебрянный
          • Розовый
          • Пурпурный
          • Сиреневый
          • Оранжевый
          • Золотой
          • Ментоловый
          • Зеленый
          • Желтый
          • Фиолетовый
          • Лавандовый
          • Зеленый
          • Серый
          • Графитовый
          • Темно-серый
          • Темно-коричневый
          • Коричневый
          • Синий
          • Кремовый
          • Бежевый

          Рогожка

          Технология двойного парного переплетения нитей делает ткань универсальной и практичной. Свое название получила благодаря начесанным волокнам, входящим в состав нитей.

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          SPARTA

          +100 ₽
          • Plain white
          • Plain plum
          • Plain natural
          • Plain linen
          • Plain jeans
          • White
          • Plum
          • Natural
          • Linen
          • Jeans

          SCANDINAVIA

          +60 ₽
          • Swedish beige
          • Nordic gray
          • Brown wood

          РОГОЖКА

          Без доплаты
          • Montana 283
          • Montana 273
          • Montana 251
          • Montana 234
          • Montana 216
          • Montana 214
          • Montana 172
          • Montana 158
          • Montana 155
          • Montana 051
          • Montana 037
          • Montana 036
          • Montana 033
          • Montana 032
          • Амелия 252
          • Амелия 249
          • Амелия 248
          • Амелия 247
          • Амелия 246
          • Амелия 245
          • Амелия 243
          • TEMPO 10
          • TEMPO 9
          • TEMPO 8
          • TEMPO 7
          • TEMPO 6
          • TEMPO 5
          • TEMPO 4
          • TEMPO 3
          • TEMPO 2
          • TEMPO 1

          FORWARD

          +300 ₽
          • 2801
          • 2802
          • 2803
          • 2804
          • 2805
          • 2806
          • 2807
          • 2808
          • 2809
          • 2811
          • 2812
          • 2813
          • 2814
          • 2815
          • 2816
          • 2817
          • 2818
          • 2819
          • 2855
          • 28100

          FALCONE

          +60 ₽
          • 102
          • 78
          • 68
          • 35
          • 25d
          • 25
          • 22
          • 21
          • 17
          • 16
          • 14
          • 6
          • 5
          • 4d
          • 4
          • 3

          LUNA

          +200 ₽
          • 85
          • 78
          • 60
          • 41
          • 36
          • 35
          • 34
          • 33
          • 32
          • 31
          • 29
          • 27
          • 24
          • 21
          • 17
          • 16
          • 15
          • 14
          • 8
          • 1

          HILTON

          +200 ₽
          • Синее небо
          • Темное море
          • Зеленое яблоко
          • Олива
          • Корица
          • Молочный шоколад
          • Винтажный бежевый
          • Кофе Латте
          • Ваниль
          • Винтажный серый
          • Графит
          • Шоколад
          • Мускат
          • Имбирь
          • Фуксия
          • Черника
          • Ягода
          • Терра
          • Карри
          • Крем
          • Белый шоколад

          KITON

          +60 ₽
          • 01
          • 02
          • 03
          • 04
          • 05
          • 06
          • 07
          • 08
          • 09
          • 10
          • 11
          • 12
          • 13
          • 14

          Микрофибра

          Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойств

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          GALAXY

          +200 ₽
          • Dark brown
          • Light brown
          • Red
          • Amber
          • Brown
          • Honey
          • Beige
          • Warm beige
          • Skin
          • Light beige
          • White
          • Graphite
          • Warm grey
          • Grey
          • Turquoise
          • Grey-blue
          • Asphalt
          • Blue
          • Blue-grey
          • Light blue
          • Green
          • Lilac
          • Violet
          • Purple

          MARCO POLO

          +200 ₽
          • Titanium
          • Lavander herb
          • Lucite green
          • Scuba blue
          • Woodbine
          • Dusk
          • Toasted almond
          • Brow
          • Sand stone
          • Ermine

          ОБИВКА LUXOR

          +160 ₽
          • Белый II
          • Оранжевый II
          • Светло-коричневый II
          • Зеленый II
          • Коричневый II
          • Бежевый II
          • Красный II
          • Белый
          • Оранжевый
          • Светло-коричневый
          • Зеленый
          • Коричневый
          • Бежевый
          • Красный

          OPERA

          +150 ₽
          • Белый
          • Бежевый
          • Светло-коричневый
          • Коричневый
          • Темно-коричневый
          • Сиреневый
          • Красный
          • Синий
          • Голубой
          • Зеленый
          • Серый
          • Черный

          FUROR PLUS

          +300 ₽
          • White
          • Violet
          • Twilight blue
          • Terracotta
          • Moss
          • Light grey
          • Hawthorn rose
          • Guacamole
          • Graphite
          • Elderberry
          • Cocoa brown
          • Brown-grey
          • Brown
          • Black
          • Beige
          • Grey

          ФЛОК БРИЗ

          +200 ₽
          • 9451
          • 3002
          • 3012
          • 6581
          • 3646
          • 3221
          • 3611
          • 4701
          • 3260
          • 4301
          • 1082
          • 2261

          Искусственная кожа

          Полимерный материал, имитирующий различные виды натуральных кож. Технологически имеет многослойную структуру, включающую основу, синтетические пропитки и пленкообразующее покрытие

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          КОЖЗАМ

          +200 ₽
          • VALENCIA WHITE
          • VALENCIA STONE
          • VALENCIA ROSE
          • VALENCIA OXBLOOD
          • VALENCIA HAZEL
          • VALENCIA GREY
          • VALENCIA FOG
          • VALENCIA DESERT
          • VALENCIA CREAM
          • VALENCIA COFFEE
          • VALENCIA COCOA
          • VALENCIA CHOCOLATE
          • VALENCIA BROWN
          • VALENCIA BONE
          • VALENCIA BLACK
          • VALENCIA BEIGE
          • MARVEL WHITE
          • MARVEL VIOLA
          • MARVEL PURPLE
          • MARVEL PLUM
          • MARVEL PISTACHIO
          • MARVEL PEARL STONE
          • MARVEL PEARL SHELL
          • MARVEL PEARL CHESTNUT
          • MARVEL PEARL BRONZE
          • MARVEL OCEAN
          • MARVEL NUT
          • MARVEL NOUGAT
          • MARVEL RED
          • MARVEL MANGO
          • MARVEL GREY
          • MARVEL DOVE
          • MARVEL DIMROSE
          • MARVEL DESERT
          • MARVEL DENIM
          • MARVEL DARK BROWN
          • MARVEL CREAM
          • MARVEL COCOA
          • MARVEL CHOCOLATE
          • MARVEL BLACK
          • MARVEL BERRY
          • Best 89
          • Best 88
          • Best 87
          • Best 86
          • Best 85
          • Best 84
          • Best 83
          • Best 82
          • Best 81
          • Best 80
          • Best 79
          • Best 78
          • Best 77
          • Best 76
          • Best 75
          • Best 74
          • Best 73
          • Best 72
          • Best 70
          • Best 71
          • Nice 77
          • Nice 76
          • Nice 72
          • Nice 67
          • Nice 51
          • Nice 48
          • Nice 45
          • Nice 41
          • Nice 32
          • Nice 21
          • Nice 20
          • Nice 16
          • Nice 10
          • Nice 07
          • Nice 03
          • Nice 02

          КОЖЗАМ ASTOR

          +200 ₽
          • 960
          • 900
          • 820
          • 730
          • 670
          • 560
          • 536
          • 515
          • 440
          • 300
          • 215
          • 150S
          • 150
          • 120s
          • 120
          • 050
          • 005

          КОЖЗАМ COMETA

          +200 ₽
          • White
          • Mocca
          • Dk. Brown
          • Brown
          • Black

          КОЖЗАМ GALAXY

          +200 ₽
          • White
          • Milk
          • Grey
          • Dk. Brown
          • Cream
          • Brown
          • Black
          • Red

          КОЖЗАМ METEOR

          +200 ₽
          • Smoke
          • Sable
          • Cognac
          • Brown
          • Bordo

          КОЖЗАМ SPACE

          +200 ₽
          • Milk
          • Graphite
          • Dk. Brown
          • Cream
          • Cognac
          • Brown
          • Brandy

          КОЖЗАМ NICE

          +200 ₽
          • 02
          • 07
          • 10
          • 16
          • 20
          • 21
          • 32
          • 41
          • 45
          • 48
          • 51
          • 67
          • 72
          • 76
          • 77

          КОЖЗАМ BEST

          +200 ₽
          • 70
          • 71
          • 72
          • 73
          • 74
          • 75
          • 76
          • 77
          • 78
          • 79
          • 80
          • 81
          • 82
          • 83
          • 84
          • 85
          • 86
          • 87
          • 88
          • 89

          КОЖЗАМ MARVEL

          +200 ₽
          • White
          • Pearl Shell
          • Cream
          • Desert
          • Red
          • Purple
          • Plum
          • Viola
          • Berry
          • Denim
          • Mango
          • Oceane
          • Nougatec
          • Pearl Bronze
          • Pearl Chestnut
          • Pearl Stone
          • Pistachio
          • Black
          • Chocolate
          • Cocoa
          • Dimrosed
          • Dove
          • Gray

          КОЖЗАМ RUSTIK PES

          +200 ₽
          • 9046
          • 6354
          • 0834
          • 4395
          • 5149
          • 6067
          • 4094
          • 6071

          ЭКОКОЖА MORGAN

          +200 ₽
          • Orange
          • Malina
          • Pistachio
          • Silver
          • Lilac
          • Blue
          • Graphite
          • Morgan emerald
          • Black
          • Bordo-brown
          • Coffee
          • Brown
          • Brick
          • Beige
          • Cream
          • White

          ЭКОКОЖА DOMUS

          +200 ₽
          • white
          • milk
          • plombieres
          • naturel
          • cream brulee
          • ecru
          • nut
          • berry
          • lollipop
          • coral
          • nectarine
          • lime
          • kiwi
          • lavander
          • smoky
          • sienna
          • taupe
          • atlantic
          • navy
          • mauve
          • green
          • chocolate
          • cacao
          • black
          • antracite

          Шенилл

          Название ткани в переводе с французского означает «гусеница», а получила она его из-за мягкости и пушистости нитей и визуального сходства

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          ШЕНИЛЛ

          +60 ₽
          • 221/01 бежевый
          • 221/02 темно-бежевый
          • 221/03 коричневый
          • 221/04 мило
          • 221/05 темно-коричневый
          • 221/06 оранжевый
          • 221/07 терракот
          • 221/08 мальборо
          • 221/09 бордовый
          • 221/10 киви
          • 221/11 зеленый
          • 221/12 малиновый
          • 221/13 сирень
          • 221/14 фиолетовый
          • 221/15 голубой
          • 221/16 рус-голубой
          • 221/17 синий
          • 221/18 какао
          • 221/19 баклажан
          • 221/20 буро-малиновый
          • 221/21 черный
          • 221/22 белый

          ФАРАНСА

          Без доплаты
          • 230/4 бежевый
          • 230/2 белый

          АРШ ОСКАР

          Без доплаты
          • 722/4 салатовый
          • 722/3 коричневый
          • 722/1 бежевый

          Флок

          Нетканый материал с ворсистой лицевой стороной. В переводе с английского «flock» означает «скопление» или «пушинка»

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          FREEDOM

          +400 ₽
          • Слоновая кость
          • Имбирный
          • Светло-коричневый
          • Коричневый
          • Серый
          • Жемчужный
          • Темно-серый
          • Желтый
          • Зеленый
          • Голубой

          VELVET LUX

          +200 ₽
          • 100
          • 11
          • 10
          • 09
          • 08
          • 07
          • 06
          • 05
          • 04
          • 03
          • 02
          • 01

          Микровельвет

          Ворсистая ткань с характерными узкими рубчиками, состоящая из синтетических волокон, в том числе из вискозы

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          LECCO

          +60 ₽
          • Кварц
          • Сливовый
          • Оливковый
          • Океан
          • Орех
          • Мятный
          • Светло-зеленый
          • Светло-бежевый
          • Джава
          • Графит
          • Золото
          • Туман
          • Крем
          • Коралл
          • Шоколад
          • Ясень

          AMORE

          +100 ₽
          • Азур
          • Мика
          • Lila
          • Виолетта
          • Оранжевый
          • Лайм
          • Антрацит
          • Коричневый
          • Бежевый
          • Кобальт
          • Красный
          • Старая роза
          • Тюрки

          SAVOY

          +200 ₽
          • 35
          • 29
          • 28
          • 27
          • 25
          • 24
          • 22
          • 10
          • 09
          • 05

          VERONA

          +300 ₽
          • Роза
          • Виолетта
          • Азур
          • Леонардо
          • Бордо
          • Бежевый
          • Фисташковый
          • Латте
          • Ваниль
          • Венге
          • Серо-коричневый
          • Коричневый
          • Красное вино
          • Терракота
          • Старое золото
          • Зеленое яблоко
          • Джинс
          • Желтый
          • Белый кофе
          • Джинсовый синий
          • Песок
          • Красный
          • Светло-серый
          • Крем
          • Черный
          • Белый

          BANNY

          Без доплаты
          • 14
          • 13
          • 12
          • 11
          • 10
          • 09
          • 08
          • 07
          • 06
          • 05
          • 04
          • 03
          • 02
          • 01

          LIBERTY

          +200 ₽
          • Синий
          • Красный
          • Красное дерево
          • Liberty Серо-персиковый
          • Латте
          • Индиго
          • Серый
          • Крем
          • Какао
          • Шоколад
          • Карамель
          • Капучино
          • Синяя ночь
          • Яблоко
          • Морская вода

          МИКРОВЕЛЮР CANDY

          +60 ₽
          • Blue
          • Aquamarin
          • Biruza
          • Mint
          • Olive
          • Green
          • Lime
          • Sunny
          • Lava
          • Malina
          • Fuksia
          • Plum
          • Lavander