Подберите ткань под цветовую гамму своего интерьера
Отличается особым типом переплетения нитей, формирующим уникальный рельефный рисунокУзнать больше
Технология двойного парного переплетения нитей делает ткань универсальной и практичной. Свое название получила благодаря начесанным волокнам, входящим в состав нитей.Узнать больше
Состоит из волокон различных полимеров толщиной в несколько микрометров. Благодаря уникальной технологии производства, микрофибре свойственны ряд положительных свойствУзнать больше
Полимерный материал, имитирующий различные виды натуральных кож. Технологически имеет многослойную структуру, включающую основу, синтетические пропитки и пленкообразующее покрытиеУзнать больше
Название ткани в переводе с французского означает «гусеница», а получила она его из-за мягкости и пушистости нитей и визуального сходстваУзнать больше
Нетканый материал с ворсистой лицевой стороной. В переводе с английского «flock» означает «скопление» или «пушинка»Узнать больше
Ворсистая ткань с характерными узкими рубчиками, состоящая из синтетических волокон, в том числе из вискозыУзнать больше