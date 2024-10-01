Корзины для хлеба

Корзины для хлеба

Корзины для хлеба

62 товара
Емкости для специй и соусов

Емкости для специй и соусов

240 товаров
Соусники

Соусники

115 товаров
Емкости для охлаждения

Емкости для охлаждения

42 товара
Салфетницы

Салфетницы

44 товара
Молочники

Молочники

119 товаров
Сахарницы и щипцы

Сахарницы и щипцы

78 товаров
Сервировочные салфетки

Сервировочные салфетки

37 товаров
Баранчики

Баранчики

26 товаров
Подставки для горячего

Подставки для горячего

8 товаров
Пепельницы

Пепельницы

35 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
26017
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба, овальная

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
24023
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная, полиротанг

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Корзина плетеная для хлеба

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Корзина плетеная для хлеба, полиротанг, коричневая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, коричневая

10
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Корзина для хлеба овальная полиротанг, коричневая

5
В наличии 126 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 1807
3 390 ₽

Корзина для хлеба полиротанг, коричневая

9
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полиротанг, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
1 7906
1 890 ₽

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полиротанг, коричневая

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
2 7206
2 890 ₽

Корзина плетеная для хлеба полипропилен

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
28010
310 ₽

Корзина для хлеба прямоугольная

6
В наличии 78 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг

12
В наличии 613 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба овальная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Корзина для хлеба овальная полиротанг

5
В наличии 125 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
3 2807
3 490 ₽

Корзина для хлеба

6
В наличии 12 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
1 7801
1 790 ₽

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
2 3905
2 490 ₽

Корзина плетеная для хлеба полипропилен, бежевая

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для выкладки выпечки, произведённого компанией ChiedoCover
1 3503
1 390 ₽

Корзина плетеная для выкладки выпечки

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Корзина плетеная для хлеба, бежевая

14
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
42018
510 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, бежевая

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
36013
410 ₽

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 6909
17 190 ₽

Корзина для хлеба с крышкой

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
6 6608
7 190 ₽

Корзина плетеная для хлеба без крышки полипропилен

7
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
1 6105
1 690 ₽

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная без крышки полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
7 8008
8 390 ₽

Корзина плетеная без крышки полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба бежевая

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг бежевая

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
23026
310 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг

13
В наличии 53 шт.
Розыгрыш призов
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Корзина бежевая для хлеба, полиротанг

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, бежевая

14
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Корзина для хлеба полиротанг

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
5609
610 ₽

Корзина плетеная для хлеба, бежевая полиротанг

10
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Корзина бежевая для хлеба, плетеная, полиротанг

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
3 9409
4 290 ₽

Корзина для хлеба полиротанг, бежевая

9
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
8506
900 ₽

Корзина бежевая, плетеная для хлеба, полиротанг

13
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5904
610 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светлое дерево

11
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
1 200

Корзина плетеная для хлеба, бежевая, полипропилен

12
В наличии 142 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
8605
900 ₽

Корзина плетеная для хлеба прямоугольная полипропилен

8
В наличии 142 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
33020
410 ₽

Корзина для хлеба плетеная, полиротанг, бежевая

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба полиротанг , произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба полиротанг

5
В наличии 100 шт.
Новогодняя скидка
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Корзина плетеная для хлеба полиротанг, золотой цвет

7
В наличии 200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба, полиротанг , произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Корзина светло-коричневая, плетеная для хлеба, полиротанг

7
В наличии 95 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная, овальная, полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Корзина плетеная, овальная, полиротанг

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
9208
990 ₽

Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина для хлеба полипропилен, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
8506
900 ₽

Корзина для хлеба полипропилен, бежевая

6
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая для хлеба полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
9307
990 ₽

Корзина бежевая для хлеба полипропилен

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Корзина плетеная для хлеба, золотой

9
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина овальная, плетеная полиротанг, произведённого компанией ChiedoCover
53014
610 ₽

Корзина овальная, плетеная полиротанг

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба полипропилен, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
59015
690 ₽

Корзина плетеная для хлеба полипропилен, светлое дерево

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина бежевая, плетеная для хлеба, произведённого компанией ChiedoCover
8407
900 ₽

Корзина бежевая, плетеная для хлеба

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полипропилен, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 200

Корзина плетеная для хлеба овальная полипропилен, темное дерево

11
В наличии 42 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба без крышки, произведённого компанией ChiedoCover
2 9408
3 190 ₽

Корзина плетеная для хлеба без крышки

7
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос плетеный для выпечки, произведённого компанией ChiedoCover
4 0508
4 390 ₽

Поднос плетеный для выпечки

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина коричневая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 8806
2 000 ₽

Корзина коричневая, сталь нержавеющая

11
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4406
2 590 ₽

Корзина, полипропилен, сталь нержавеющая

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 0806
2 190 ₽

Корзина полипропилен, сталь нержавеющая

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная «Фрэймс», произведённого компанией ChiedoCover
2 6004
2 690 ₽

Корзина плетеная «Фрэймс»

10
В наличии 12 шт.
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