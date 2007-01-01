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Бак для мусора Brabantia - фото 1

Бак для мусора Brabantia

Артикул: CH-056-756
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота840 мм
  • Вес6 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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