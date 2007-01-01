Зеркала

Сначала популярные
Настоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
23 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Настоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
40 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Настоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
23 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Зеркало Шевалье
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало Шевалье 3
Настоящее фото товара Зеркало Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
16 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало Классика 1
Настоящее фото товара Зеркало Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
15 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Лотос 1
Настоящее фото товара Зеркало Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
26 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало Лотос 3
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало Шевалье 1/1
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 1/3, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало Шевалье 1/3
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало Шевалье 2
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
18 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Шевалье 4
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
21 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало Шевалье 4/1
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Шевалье 5
Настоящее фото товара Зеркало Шевалье 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало Шевалье 5/1
Настоящее фото товара Зеркало Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Зеркало Парма 1
Настоящее фото товара Зеркало Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
20 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Зеркало Парма 1/1
Настоящее фото товара Зеркало Парма 5, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало Парма 5
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Зеркало Парма 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
27 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало Парма 5/1
Настоящее фото товара Зеркало Парма 6, произведённого компанией ChiedoCover
26 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Парма 6
Настоящее фото товара Зеркало Парма 6/1, произведённого компанией ChiedoCover
28 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Зеркало Парма 6/1
Настоящее фото товара Зеркало Верона, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало Верона
Настоящее фото товара Зеркало Верона 2, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало Верона 2
Настоящее фото товара Зеркало Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало Венеция
Настоящее фото товара Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белое, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало-шкаф напольное Godrick для украшений белое
Настоящее фото товара Зеркало 01904, произведённого компанией ChiedoCover
42 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало 01904
Настоящее фото товара Зеркало 01893, произведённого компанией ChiedoCover
42 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало 01893
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Зеркало 01899, произведённого компанией ChiedoCover
32 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало 01899
Настоящее фото товара Зеркало 01667, произведённого компанией ChiedoCover
100 600 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало 01667
Настоящее фото товара Зеркало 01666, произведённого компанией ChiedoCover
65 300 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало 01666
Настоящее фото товара Зеркало 01665, произведённого компанией ChiedoCover
52 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало 01665
Настоящее фото товара Зеркало 01664, произведённого компанией ChiedoCover
45 700 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало 01664
Настоящее фото товара Зеркало 01663, произведённого компанией ChiedoCover
63 300 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало 01663
Настоящее фото товара Зеркало 01662, произведённого компанией ChiedoCover
43 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало 01662
Настоящее фото товара Зеркало 01661, произведённого компанией ChiedoCover
52 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Зеркало 01661
Настоящее фото товара Зеркало 01660, произведённого компанией ChiedoCover
47 500 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало 01660
Настоящее фото товара Зеркало 01659, произведённого компанией ChiedoCover
30 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Зеркало 01659
Настоящее фото товара Зеркало 01658, произведённого компанией ChiedoCover
37 300 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало 01658
Настоящее фото товара Зеркало 01657, произведённого компанией ChiedoCover
33 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Зеркало 01657
Настоящее фото товара Зеркало напольное большое Гарден, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало напольное большое Гарден
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Зеркало настенное Box, произведённого компанией ChiedoCover
42 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало настенное Box
Настоящее фото товара Зеркало настенное Камни, произведённого компанией ChiedoCover
21 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало настенное Камни
Настоящее фото товара Зеркало настенное Скрепка, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало настенное Скрепка
Настоящее фото товара Зеркало настенное Art, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
5
Зеркало настенное Art

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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