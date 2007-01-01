Столы для переговоров

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Тейкли 180
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Тейкли 240
Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
12 490 ₽13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной Раунд 180
Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол складной Раунд 150
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Миллер 140
Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
13 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Миллер 160
Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover-47%
7 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Журнальный столик Хименес
Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Flakaberg
Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол обеденный Lomond Extra Large
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол обеденный Куинси
Настоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
26 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Мюнхен
Настоящее фото товара Стол Опера, произведённого компанией ChiedoCover
61 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Опера
Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
290 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Woodstock
Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
246 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Surface
Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
111 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Space
Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
204 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Plano convex
Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
145 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Plano
Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
95 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол More
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
170 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Matrix
Настоящее фото товара Стол Malmo, произведённого компанией ChiedoCover
93 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Malmo
Настоящее фото товара Стол Magic, произведённого компанией ChiedoCover
174 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Magic
Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
246 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Exteso
Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 14
Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лондон
Настоящее фото товара Стол консольный Aula, произведённого компанией ChiedoCover
20 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Aula
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол раздвижной ЛТ Т13271
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17539, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол раздвижной ЛТ Т17539
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
29 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол раздвижной ЛТ Т17316
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т15271, произведённого компанией ChiedoCover
34 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол раздвижной ЛТ Т15271
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
35 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол раздвижной ЛТ Т17547
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол раздвижной ЛТ Т18331
Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
24 390 ₽
Оптовая цена
5
Стол раздвижной ЛТ Т18332
Настоящее фото товара Стол обеденный Betty, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол обеденный Betty

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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