+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Диван-кровати

          от 12 590 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Антей
          Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
          16 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Джина
          Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Джаконда
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
          16 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Глория
          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          75 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
          Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          65 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
          Настоящее фото товара Диван прямой Брег, произведённого компанией ChiedoCover
          15 980 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван прямой Брег
          Настоящее фото товара Диван прямой Савит, произведённого компанией ChiedoCover
          13 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван прямой Савит
          Настоящее фото товара Диван прямой Олимп, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван прямой Олимп
          Настоящее фото товара Диван прямой Тадеуш, произведённого компанией ChiedoCover
          45 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван прямой Тадеуш
          Настоящее фото товара Диван прямой Камил, произведённого компанией ChiedoCover
          39 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван прямой Камил
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван прямой Лиссабон , произведённого компанией ChiedoCover
          21 970 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван прямой Лиссабон
          Настоящее фото товара Диван прямой Сильвио, произведённого компанией ChiedoCover
          27 230 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван прямой Сильвио
          Настоящее фото товара Диван прямой Бертон Клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          31 910 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван прямой Бертон Клик-кляк
          Настоящее фото товара Диван прямой Фанки, произведённого компанией ChiedoCover
          28 740 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван прямой Фанки
          Настоящее фото товара Диван прямой Эббер клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          25 630 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван прямой Эббер клик-кляк
          Настоящее фото товара Диван прямой Босфор , произведённого компанией ChiedoCover
          41 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван прямой Босфор
          Настоящее фото товара Диван прямой Клайд клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          31 820 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван прямой Клайд клик-кляк
          Настоящее фото товара Диван прямой Плей Пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
          26 130 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван прямой Плей Пэчворк
          Настоящее фото товара Диван прямой Челси-М, произведённого компанией ChiedoCover
          23 510 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван прямой Челси-М
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван прямой Харис , произведённого компанией ChiedoCover
          21 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван прямой Харис
          Настоящее фото товара Диван прямой Джульет , произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван прямой Джульет
          Настоящее фото товара Диван прямой Веймар , произведённого компанией ChiedoCover
          49 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван прямой Веймар
          Настоящее фото товара Диван прямой Пюре, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван прямой Пюре
          Настоящее фото товара Диван прямой Эланд , произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван прямой Эланд

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют