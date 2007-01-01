Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 3, D1200, венге, черный
Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый
Стол Лидер 3, д1200, орех, черный
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый
Стол Лидер 3, д1800, орех, черный
Стол Лидер 3, д1500, венге, черный
Стол Лидер 3, д1200, белый
Стол Лидер 3, д1800, венге, черный
Стол Лидер 3, D1500, белый, кромка черная, каркас черный
Стол Лидер 3 d1500*750, орех, черный
Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый
Стол Лидер 3 d1500, орех, черный
Стол Лидер 3, D 1800*750, белый, каркас белый
Стол Лидер 3, д1800*750, орех, черный
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25ммНе можете сделать выбор?