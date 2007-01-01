СтульяПодобрать стулья
Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар
Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кроссбэк, старинный орех
Кресло Толикс, бронза
Стул Толикс, черный
Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех
Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый
Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех
Стул Сафир, велюр Велютто-04 светло-бежевый, светлый орех
Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар
Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро
Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех
Стул Eames Белый
Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар
Стул Толикс, серебристый
Стул Толикс Вуд, серебряный
Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие
Стул Толикс Вуд, золотой
Стул Толикс, золото
Стул Такер, черный деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех
Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех
Стул Рикко, серый
Cтул Рикко, велюр Велутто 07, ножки бук, морилка светлый орех
Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге
Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге
Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные
Стул Мастерс, красный
Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный
Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый
Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный
Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый
Стулья от производителя ChiedoCover — оптом и в розницу, широкий выбор и доставка по всей России
Каталог стульев ChiedoCover — это профессиональные решения для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, офисов, банкетных залов и частных интерьеров.
Более 1000 вариантов цветов, обивок и материалов. Гарантия на стулья, собственное производство, в наличии и на заказ.
Мы предлагаем купить стулья без посредников по ценам производителя, гарантируя широкий ассортимент, высокое качество и доставку по всей России.
Ассортимент стульев:
● Банкетные, мягкие, офисные, складные, барные, деревянные, эко-стулья, модели для лофт-интерьеров;
● Варианты на алюминиевом или металлическом каркасе, из ротанга, пластика и дерева;
● Модификации: стулья с пюпитром, с подлокотниками, многоместные, табуреты;
● Разнообразие популярных моделей: Азия, Кьявари, Кроссбэк, Венские, Наполеон, Такер, Самба, Толикс, Изо, Сафир, Тюльпан, Роза, Конгсберг и
другие;
● Большой выбор цветов — черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые, коричневые и другие.
Преимущества ChiedoCover:
● Собственное производство: полный контроль качества;
● Гарантия, сертификаты, только проверенные и износостойкие материалы;
● Постоянное наличие популярных моделей на складах в Москве и Кирове — быстрая отгрузка или самовывоз;
● Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
● Регулярные скидки и специальные предложения представлены в каталоге;
● Большой опыт работы с крупными проектами — перейдите, чтобы посмотреть.
Условия заказа:
● Быстрая доставка по всей России, самовывоз со склада;
● Гибкие условия изготовления — любой объем партии;
● Гарантия на продукцию.
Сферы применения:
Стулья подходят для ресторанов, кафе, банкетных и конференц-залов, офисов, учебных и государственных учреждений, гостиниц, залов ожидания, частных интерьеров.
Комплексное оснащение:
Вместе со стульями вы можете заказать банкетные столы, кресла и полукресла, диваны, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей, текстиль и скатерти — все от одного производителя.
ChiedoCover — это стулья для любого бизнеса и мероприятия по ценам производителя с доставкой по всей России. Выберите модель в каталоге или закажите персональную консультацию.