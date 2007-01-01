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          Стулья

          От 240 ₽
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          Стулья со скидкой

          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          В наличии
          2 650 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, малиновый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая. В наличии
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          В наличии
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
          Стоимость товара скоро изменится

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          Новинки стульев

          Настоящее фото товара Стул барный Mars серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Mars серый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Киви Диамант, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ким
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 080 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
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          Популярные стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари дерево, белая патина
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Все

          Банкетные стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
          Все

          Уличные стулья

          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 690 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, светлый
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 190 ₽1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул уличный Анри
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Все

          Стулья для кафе

          Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гаага синий
          Настоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага красный
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 940 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гаага коричневый
          Настоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Амьен фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Амьен серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 030 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Амьен серый
          Настоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кеми коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Киви, велюр темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Киви, велюр коричневый
          Все

          Стулья для фуд-кортов

          Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Azhur корал, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Azhur корал
          Настоящее фото товара Стул Azhur синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Azhur синий
          Настоящее фото товара Стул Azhur белый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Azhur белый
          Настоящее фото товара Стул Azhur серый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 750 ₽4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Azhur серый
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Coolerbag синий
          Все

          Барные стулья

          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 099 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Оранжевый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood барный Белый матовый
          Все

          Офисные стулья

          Настоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Стандарт
          Настоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Стандарт, кожзам
          Настоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Изо
          Настоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Изо PL
          Настоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Изо Net
          Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изо Хром
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Изо Бюрократ Вики
          Настоящее фото товара Стул Изо Бюрократ Вики хром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Бюрократ Вики хром
          Все

          Стулья на металлокаркасе

          Настоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Элис мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис розовый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          9 990 ₽13 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Элис розовый
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элис полубарный мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Элис полубарный темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Stay, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Stay, розовый
          Настоящее фото товара Стул Stay, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Stay, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Stay, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Stay, белый
          Настоящее фото товара Стул Stay, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Stay, синий
          Все

          Алюминиевые стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          2 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Все

          Деревянные стулья

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Наполеон Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Такер, серый деревянный
          Настоящее фото товара Обеденный стул Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
          4 500 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стул Мишель
          Настоящее фото товара Обеденный стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
          5 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стул Ресничка
          Настоящее фото товара Обеденный стул Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
          4 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стул Шевалье
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
          3 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк, венге, градиент
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
          Все

          Пластиковые стулья

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Все

          Стулья из ротанга

          Настоящее фото товара Стул Davenport, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          4 190 ₽4 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Davenport
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Лара, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лара
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Кресло Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Лиль
          Настоящее фото товара Кресло 1103PB, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло 1103PB
          Все

          Стулья Кьявари

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
          2 670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
          Все

          Стулья Eames

          Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames голубой
          Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames розовый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames розовый
          Все

          Стулья Кроссбэк

          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
          3 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк флаг
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк дерево, венге
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк, старинный орех
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кроссбэк, венге, патина белая
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кроссбэк, белый, с подушкой, патина черная
          Настоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          3 190 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кантри
          Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          2 990 ₽3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кантри, без подушки
          Все

          Стулья Венские

          Настоящее фото товара Стул Венский, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Венский, орех
          Настоящее фото товара Стул Венский, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Венский, бук
          Настоящее фото товара Стул Венский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Венский, белый
          Настоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Венский, венге
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Венское с подушкой
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Венское
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Венское Классик
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик, без подушки
          Все

          Стулья Наполеон

          Настоящее фото товара Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон патина, с оливковой подушкой
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          Хит
          2 290 ₽2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          Хит
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Наполеон Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          2 590 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Наполеон Коричневый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Зеленый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Красный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Наполеон Бронза, деревянный
          Все

          Стулья Tolix

          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Белый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Голубой матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Желтый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Оранжевый глянцевый
          Все

          Стулья Такер

          Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Такер, белый деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Такер, черный деревянный
          Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Такер, синий деревянный
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
          Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          10 280 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий
          Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Такер, голубой деревянный
          Все

          Мягкие стулья

          Настоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          В наличииНовинка
          2 690 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Киви, велюр серо-розовый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          4 090 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Маллин Диамант, вельвет красный
          Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          3 550 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Маллин, велюр бежевый
          Настоящее фото товара Полукресло Огаста синий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 370 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Огаста синий
          Все

          Стулья Лофт

          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт Брюгге, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт Брюгге
          Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-8
          Настоящее фото товара Стул Такеши, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Такеши
          Все

          Прозрачные стулья

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Феникс Желтый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames, серый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames, фиолетовый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames, голубой прозрачный
          Все

          Складные стулья

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форест Гамп 20мм
          Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Форест 20мм
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, без покраски
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул складной Торни, белый
          Все

          Стулья с пюпитром

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Дания 25мм с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Era T с пюпитром
          Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Стандарт с пюпитром
          Все

          Стулья с подлокотниками

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Патрик 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Азия 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
          2 280 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
          Все

          Стулья с перфорацией

          Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с перфорацией
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул с перфорацией S-образный синий
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с перфорацией S-образный черный
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Все

          Детские стулья

          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames Мини детский, желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, голубой
          Настоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличии
          990 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит Детский
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          440 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул детский Kinder S, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder M, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          470 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул детский Kinder M, деревянный
          Настоящее фото товара Стул детский Kinder L, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул детский Kinder L, деревянный
          Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик детский Kinder, деревянный
          Все

          Секции стульев

          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Все

          Скамьи

          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья "Лидер 8"
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл белый
          Настоящее фото товара Скамья Харпин, темная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Харпин, темная
          Все

          Качели

          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
          48 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол с качелями - лофт, двухместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
          58 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, четырехместная
          Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, шестиместная, произведённого компанией ChiedoCover
          62 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол с качелями - лофт, шестиместная
          Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели лофт садовые
          Настоящее фото товара Качели Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
          40 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Палермо
          Настоящее фото товара Качели Мастак Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
          34 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Мастак Премиум
          Настоящее фото товара Качели Swing-76, произведённого компанией ChiedoCover
          39 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Качели Swing-76
          Настоящее фото товара Качели Сорренто, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели Сорренто
          Все

          Табуреты

          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Дежавю барный, коричневый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Дежавю барный, черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Дежавю барный, серый
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-11 барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
          Все

          Шезлонги

          Настоящее фото товара Шезлонг Атлант, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Атлант
          Настоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Элегия
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шезлонг Титан белый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Титан бежевый
          Настоящее фото товара Шезлонг Титан темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Титан темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Грация светлый
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шезлонг Грация темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Рио Люкс темный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Рио Люкс темный
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          Ремкомплекты

          Настоящее фото товара Каркас стула стальной, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Каркас стула стальной, серебряный
          Настоящее фото товара Каркас стула стальной, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Каркас стула стальной, золотой
          Настоящее фото товара Ремкомплект - комплект сидение и спинка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Ремкомплект - комплект сидение и спинка
          Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 43, съемная обивка для стула
          Настоящее фото товара Каркас для стула С1, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Каркас для стула С1
          Настоящее фото товара Каркас для стула С2, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Каркас для стула С2
          Настоящее фото товара Каркас для стула С3, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Каркас для стула С3
          Настоящее фото товара Каркас для стула С4, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Каркас для стула С4
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          Гнутоклееные детали

          Настоящее фото товара Гнуто клей Ares, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Гнуто клей Ares
          Настоящее фото товара Гнуто клей Arnus, произведённого компанией ChiedoCover
          730 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Гнуто клей Arnus
          Настоящее фото товара Гнуто клей Class, произведённого компанией ChiedoCover
          700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Гнуто клей Class
          Настоящее фото товара Гнуто клей Crea, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гнуто клей Crea
          Настоящее фото товара Гнуто клей Gold, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Гнуто клей Gold
          Настоящее фото товара Гнуто клей Dante, произведённого компанией ChiedoCover
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Гнуто клей Dante
          Настоящее фото товара Гнуто клей Helen, произведённого компанией ChiedoCover
          760 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Гнуто клей Helen
          Настоящее фото товара Гнуто клей Juliet 12 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          650 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Гнуто клей Juliet 12 мм

          Стулья — выполненные заказы

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          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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