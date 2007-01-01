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Стулья

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АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 50038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 45032
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

435
В наличии 3 шт.В пути 300 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
1 48037
2 325 ₽

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

477
В наличии 300 шт.В пути 200 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Кроссбэк, старинный орех

493
Любой цвет
Фотография товара Кресло Толикс, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
3 39051
6 890 ₽

Кресло Толикс, бронза

11
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 19049
6 190 ₽

Стул Толикс, черный

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 69015
7 790 ₽

Полукресло Фенди, велюр Велютто 09, светлый орех

59
Фотография товара Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Хавал, ткань велюр Коннект 24, черный муар

9
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Тиара 62, каркас белый

8
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велютто 32, старинный орех

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велютто-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велютто-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велютто-04 светло-бежевый, светлый орех

55
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар

11
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге

14
  • белый
  • серый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 35042
2 325 ₽

Стул Хит 20, рогожка Мура 70, каркас серебро

5
В наличии 15 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех

8
  • бежевый
  • черный
  • белый
  • голубой, синий
В наличии 24 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Eames Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 99060
4 890 ₽

Стул Eames Белый

26
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Тео, велюр Реми 85, светлый орех

12
  • серый
  • черный
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Надин с мягкой спинкой, рогожка Вулли 502, морилка белая

14
Фотография товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул Надин, шенилл Медиссон 02, морилка черная

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый

9
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39062
6 190 ₽

Стул Толикс, серебристый

7
В наличии 3 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс Вуд, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49055
7 590 ₽

Стул Толикс Вуд, серебряный

15
В наличии 37 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие

13
  • бежевый
  • серый
В наличии 94 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 49058
8 190 ₽

Стул Толикс Вуд, золотой

5
В наличии 20 шт.
Чехлы на стулья - анимированный
Любой цвет
Фотография товара Стул Толикс, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, золото, произведённого компанией ChiedoCover
2 39062
6 190 ₽

Стул Толикс, золото

10
В наличии 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 25034
1 890 ₽

Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гвен, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 39031
1 990 ₽

Стул Гвен, серебро

76
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Такер, черный деревянный

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29032
9 190 ₽

Стул Кьявари Золото, деревянный

330
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Черный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99029
8 390 ₽

Стул Наполеон Черный, деревянный

427
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 49034
15 890 ₽

Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех

81
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 19015
9 590 ₽

Стул Рикко, серый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Cтул Рикко, велюр Велутто 07, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Рикко, велюр Велутто 07, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 59011
9 590 ₽

Cтул Рикко, велюр Велутто 07, ножки бук, морилка светлый орех

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
Фотография товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге

9
Складные столы - анимированный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, нежно-розовый велюр, ножки черные

83
Онлайн показ
Фотография товара Стул УНО, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул УНО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89048
3 590 ₽

Стул УНО, белый

39
  • белый
  • красный
  • черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Изо СТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Изо СТ

21
  • серый
  • синий, серебряный
Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 39058
7 990 ₽

Стул Мастерс, красный

26
В наличии 97 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Бон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бон белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49025
7 290 ₽

Стул барный Бон белый

26
  • белый
  • красный
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 99042
16 990 ₽

Стул полубарный Венера диамант серый велюр

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Фолд, металлокаркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фолд, металлокаркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Фолд, металлокаркас белый

34
  • белый
  • зеленый
В наличии 152 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59026
3 490 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, черный

134
В наличии 160 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59022
3 290 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, серый

132
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59028
3 590 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, красный

69
В наличии 118 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59049
4 990 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, зеленый

140
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59032
3 790 ₽

Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый

89
В наличии 371 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 19039
3 590 ₽

Стул Матрикс, черный

76
  • белый
  • зеленый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19036
3 390 ₽

Стул Матрикс, салатовый

127
  • белый
  • зеленый
  • черный
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19041
3 690 ₽

Стул Матрикс, белый

137
  • белый
  • зеленый
  • черный
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стул Джокер черный, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джокер черный, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Джокер черный, складной

47
  • коричневый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 601 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Мастерс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Мастерс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 49063
14 490 ₽

Стул барный Мастерс, черный

38
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул черное кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул черное кружево

49
  • белый
  • черный
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул белое кружево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул белое кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽

Стул белое кружево

32
  • белый
  • черный
В наличии 95 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Masters серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Masters серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 19080
35 890 ₽

Стул полубарный Masters серый

33
В наличии 1 шт.

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Стулья от производителя ChiedoCover — оптом и в розницу, широкий выбор и доставка по всей России

Каталог стульев ChiedoCover — это профессиональные решения для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, офисов, банкетных залов и частных интерьеров.

Более 1000 вариантов цветов, обивок и материалов. Гарантия на стулья, собственное производство, в наличии и на заказ.

Мы предлагаем купить стулья без посредников по ценам производителя, гарантируя широкий ассортимент, высокое качество и доставку по всей России.

Ассортимент стульев:

● Банкетные, мягкие, офисные, складные, барные, деревянные, эко-стулья, модели для лофт-интерьеров;
● Варианты на алюминиевом или металлическом каркасе, из ротанга, пластика и дерева;
● Модификации: стулья с пюпитром, с подлокотниками, многоместные, табуреты;
● Разнообразие популярных моделей: Азия, Кьявари, Кроссбэк, Венские, Наполеон, Такер, Самба, Толикс, Изо, Сафир, Тюльпан, Роза, Конгсберг и
другие;
● Большой выбор цветов — черные, белые, красные, синие, зеленые, желтые, коричневые и другие.

Преимущества ChiedoCover:

● Собственное производство: полный контроль качества;
Гарантия, сертификаты, только проверенные и износостойкие материалы;
Постоянное наличие популярных моделей на складах в Москве и Кирове — быстрая отгрузка или самовывоз;
Подбор и производство под ключ каждому клиенту;
Регулярные скидки и специальные предложения представлены в каталоге;
● Большой опыт работы с крупными проектами — перейдите, чтобы посмотреть.

Условия заказа:

● Быстрая доставка по всей России, самовывоз со склада;
● Гибкие условия изготовления — любой объем партии;
● Гарантия на продукцию.

Сферы применения:

Стулья подходят для ресторанов, кафе, банкетных и конференц-залов, офисов, учебных и государственных учреждений, гостиниц, залов ожидания, частных интерьеров.

Комплексное оснащение:

Вместе со стульями вы можете заказать банкетные столы, кресла и полукресла, диваны, мебель для кафе и ресторанов, мебель для гостиниц и отелей, текстиль и скатерти — все от одного производителя.

ChiedoCover — это стулья для любого бизнеса и мероприятия по ценам производителя с доставкой по всей России. Выберите модель в каталоге или закажите персональную консультацию.

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