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          Для благоустройства территории

          От 1 090 ₽
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          Урны для помещений

          Настоящее фото товара Урна 315 темная, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Урна 315 темная
          Настоящее фото товара Урна 315 светлая, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Урна 315 светлая
          Настоящее фото товара Урна 322, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна 322
          Настоящее фото товара Урна 403, произведённого компанией ChiedoCover
          28 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна 403
          Настоящее фото товара Урна 311, произведённого компанией ChiedoCover
          36 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Урна 311
          Настоящее фото товара Урна 328, произведённого компанией ChiedoCover
          43 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна 328
          Настоящее фото товара Урна 401, произведённого компанией ChiedoCover
          107 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Урна 401
          Настоящее фото товара Урна 409, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Урна 409
          Все

          Урны для улицы

          Настоящее фото товара Уличная урна 9412, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9412
          Настоящее фото товара Уличная урна 9430, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличная урна 9430
          Настоящее фото товара Уличная урна 9485, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 9485
          Настоящее фото товара Уличная урна 9486, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9486
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457, произведённого компанией ChiedoCover
          15 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9457
          Настоящее фото товара Уличная урна 9458, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Уличная урна 9458
          Настоящее фото товара Уличная урна 9459, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличная урна 9459
          Настоящее фото товара Уличная урна 9457 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9457 дерево

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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