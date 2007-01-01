Ножки для стола

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Настоящее фото товара Ножки №1 Вена, произведённого компанией ChiedoCover
5 800 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножки №1 Вена
Настоящее фото товара Ножки №2 Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
11 600 ₽
Оптовая цена
4.2
Ножки №2 Берлин
Настоящее фото товара Ножки №3 Осло, произведённого компанией ChiedoCover
15 800 ₽
Оптовая цена
4.7
Ножки №3 Осло
Настоящее фото товара Ножки №4 Цюрих, произведённого компанией ChiedoCover
6 600 ₽
Оптовая цена
4.1
Ножки №4 Цюрих
Настоящее фото товара Ножки №5 Стокгольм, произведённого компанией ChiedoCover
5 600 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножки №5 Стокгольм
Настоящее фото товара Ножки №6 Ливерпуль, произведённого компанией ChiedoCover
6 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Ножки №6 Ливерпуль
Настоящее фото товара Ножки №7 Рейкьявик, произведённого компанией ChiedoCover
6 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножки №7 Рейкьявик
Настоящее фото товара Ножки №8 Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
7 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Ножки №8 Венеция
Настоящее фото товара Ножки №9 Париж, произведённого компанией ChiedoCover
7 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножки №9 Париж
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Ножки №10 Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
6 900 ₽
Оптовая цена
5
Ножки №10 Флоренция
Настоящее фото товара Ножки №11 Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
5 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножки №11 Барселона
Настоящее фото товара Ножки №12 Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
6 300 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножки №12 Ванкувер
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Ножка шпилька для стола лофт черная 71 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт зеленая 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка шпилька для стола лофт зеленая 71 см
Настоящее фото товара Ножка металлическая V-образная, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
5
Ножка металлическая V-образная
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 71 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.7
Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.3
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 50 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 85 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
5
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
Настоящее фото товара Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Массивная ножка для стола Бигмама 71 см
Настоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
5
Массивная ножка для стола Бигмама 110 см
Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножка для журнального стола Лофт черная 40 см
Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка для журнального стола Лофт серая 40 см
Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт черная 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.2
Ножка для журнального стола Лофт черная 71 см
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножка для журнального стола Лофт серая 71 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька усиленная для стола, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Ножка шпилька усиленная для стола
Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.8
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька тройная усиленная 50 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Ножка шпилька тройная усиленная 50 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
5
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
Настоящее фото товара Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.3
Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см
Настоящее фото товара Ножка деревянная с металлом 149, произведённого компанией ChiedoCover
5 830 ₽
Оптовая цена
5
Ножка деревянная с металлом 149
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 143 , произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Ножка барная деревянная 143
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 142, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
5
Ножка барная деревянная 142
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 141, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка барная деревянная 141
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
5
Ножка барная деревянная 140
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 138, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Ножка барная деревянная 138
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 137, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка барная деревянная 137
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Ножка деревянная 128, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
5
Ножка деревянная 128
Настоящее фото товара Ножка деревянная 130 , произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка деревянная 130
Настоящее фото товара Ножка деревянная 120 , произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Ножка деревянная 120
Настоящее фото товара Ножка деревянная 118, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Ножка деревянная 118

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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