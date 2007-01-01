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          Измерение стула
          для пошива чехла

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          Общая высота стула
          1. от верха спинки (наивысшая точка) до пола
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          Высота спинки
          2. по центру передней части спинки от наивысшей точки до сиденья
          Высота спинки сбоку
          3. по боковому краю передней частиспинки от наивысшей точки до сиденья по прямой
          Photo
          Ширина спинки
          4. измеряется от края до края
          Photo
          Обхват верхней части спинки
          5. измеряется по окружности сантиметровой лентой
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          Ширина спинки у сиденья
          6. измеряется от края до края
          Photo
          Обхват нижней части спинки
          7. измеряется по окружности сантиметровой лентой
          Photo
          Ширина профиля спинки
          8. в верхней части спинки
          9. в нижней части спинки
          Photo
          Глубина сиденья
          10. по центру сиденья от переднего края до спинки по прямой
          11. сбоку по прямой до профиля
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          Глубина сиденья
          12. сбоку по боковой линии до профиля
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          Ширина сиденья
          13. у спинки
          14. спереди
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          Длина юбки
          15. замерейте нужную длину юбки от верхнего края сиденья с учетом подушки стула
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          Расстояние между ножками
          16. между передними ножками
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          Расстояние между ножками
          17. между передней и задней ножками
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          Расстояние между ножками
          18. между задними ножками (с учетом ножек)

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