Оборудование для кафе и ресторанов

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Уличные обогреватели

Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aestro А-01, произведённого компанией ChiedoCover
15 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Уличный газовый обогреватель Aestro А-01
Настоящее фото товара Уличный инфракрасный обогреватель КМ 05, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Уличный инфракрасный обогреватель КМ 05
Настоящее фото товара Уличный инфракрасный обогреватель КМ 06, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Уличный инфракрасный обогреватель КМ 06
Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-02, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Уличный газовый обогреватель Aesto A-02
Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-07, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Уличный газовый обогреватель Aesto A-07
Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-04, произведённого компанией ChiedoCover
35 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Уличный газовый обогреватель Aesto A-04
Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Aesto A-05, произведённого компанией ChiedoCover
36 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Уличный газовый обогреватель Aesto A-05
Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-4
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Стойки ресепшн

Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
53 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка ресепшен составная Оптима
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
94 620 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
94 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
102 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
117 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
126 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
126 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
39 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
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Кухонные печи

Настоящее фото товара Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423 UP, произведённого компанией ChiedoCover
38 890 ₽
Оптовая цена
5
Печь конвекционная TECNOEKA EKF 423 UP
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML4, произведённого компанией ChiedoCover
75 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML4
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS1+1, произведённого компанией ChiedoCover
43 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS1+1
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1+1, произведённого компанией ChiedoCover
77 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1+1
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS4, произведённого компанией ChiedoCover
58 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS4
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML44, произведённого компанией ChiedoCover
118 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA ML44
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS44, произведённого компанией ChiedoCover
96 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MS44
Настоящее фото товара Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1, произведённого компанией ChiedoCover
42 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Печь для пиццы электрическая ITPIZZA MD1
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Встраиваемые беспроводные зарядки

Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т08
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т06
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 5 Ватт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 5 Ватт
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
5
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т02, 10 Ватт
Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9
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Пейджеры для ресторанов

Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-610, произведённого компанией ChiedoCover
44 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Система оповещения клиентов K-610
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-850, произведённого компанией ChiedoCover
43 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Система оповещения клиентов K-850
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP10 Front, произведённого компанией ChiedoCover
31 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Система оповещения клиентов K-TP10 Front
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP10 Top, произведённого компанией ChiedoCover
38 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Система оповещения клиентов K-TP10 Top
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP10-W, произведённого компанией ChiedoCover
26 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Система оповещения клиентов K-TP10-W
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP15 Front, произведённого компанией ChiedoCover
41 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Система оповещения клиентов K-TP15 Front
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP15 Top, произведённого компанией ChiedoCover
55 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Система оповещения клиентов K-TP15 Top
Настоящее фото товара Система оповещения клиентов K-TP15-W, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Система оповещения клиентов K-TP15-W

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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