Стулья СамбаПодобрать стулья
Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак
Стул Самба , голубой, каркас серебро
Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге
Стул Самба, кожзам Пегасо Капучино, каркас серебро, подлокотники бук, под лак
Стул Самба, кожзам Гэлакси Стоун, каркас серебро, подлокотники бук, морилка старинный орех
Стул Самба, кожзам Нитро Бейж, каркас серебро, подлокотники светлый орех
Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар
Стул Самба, синий, каркас серебро
Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие
Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех
Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Самба, экокожа Креам, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул-кресло Самба М, желтый, хром
Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие
Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех
Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак
Стул-кресло Самба, зеленый
Стул-кресло Самба, белый
Стул Самба, черный
Стул-кресло Самба, синий
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, экокожа Креам, каркас серебро, подлокотники бук под лак
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, черный, каркас черный
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Стул Самба, бежевый
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю