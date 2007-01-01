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Стулья Самба

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Поворотные
Поворотные11 товар
Черные
Черные12 товара
Из экокожи
Из экокожи40 товаров
Хром
Хром28 товаров
С деревянными подлокотниками
С деревянными подлокотниками63 товара
С мягкими подлокотниками
С мягкими подлокотниками14 товара
С пюпитром
С пюпитром3 товара
Цветные
Цветные25 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак

7
В наличии 25 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба , голубой, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба , голубой, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89042
6 690 ₽

Стул Самба , голубой, каркас серебро

15
В наличии
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Вега дарк браун, каркас темный орех, подлокотники венге

9
В наличии 3 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Пегасо Капучино, каркас серебро, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Пегасо Капучино, каркас серебро, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Пегасо Капучино, каркас серебро, подлокотники бук, под лак

15
В наличии 29 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Гэлакси Стоун, каркас серебро, подлокотники бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Гэлакси Стоун, каркас серебро, подлокотники бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Гэлакси Стоун, каркас серебро, подлокотники бук, морилка старинный орех

7
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейж, каркас серебро, подлокотники светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейж, каркас серебро, подлокотники светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро Бейж, каркас серебро, подлокотники светлый орех

12
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Гелакси Блэк, каркас черный муар

12
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89045
6 990 ₽

Стул Самба, синий, каркас серебро

43
В наличии
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Вега Капучино, каркас серебро, подлокотники мягкие

13
  • бежевый
  • серый
В наличии 94 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба М бежевый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
4 19041
6 990 ₽

Стул Самба М бежевый, серебро

46
  • бежевый
  • серый
В наличии
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники светлый орех

8
  • бежевый
  • черный
  • белый
  • голубой, синий
В наличии 24 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 59027
10 290 ₽

Кресло Самба офисное, экокожа Гелакси блэк, каркас черный

15
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
5 29051
10 690 ₽

Кресло Самба офисное, кожзам Фиджи Креам, каркас хром, подлокотники бук под лак

8
  • бежевый
  • черный
  • коричневый
В наличии 99 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул-кресло Самба с пюпитром, кожзам Гелакси блэк, гальваника

14
  • серый
  • черный
  • зеленый
В наличии 68 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 59045
6 490 ₽

Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 59035
5 490 ₽

Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро

51
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 69037
5 790 ₽

Стул Самба М, оранжевый, каркас хром

57
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Креам, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Креам, каркас хром, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
3 69037
5 790 ₽

Стул Самба, экокожа Креам, каркас хром, подлокотники мягкие

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 69037
5 790 ₽

Стул-кресло Самба М, желтый, хром

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие, произведённого компанией ChiedoCover
3 69037
5 790 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
3 89016
4 590 ₽

Стул Самба, кожзам Наппа 990, каркас серебро, подлокотники бук под лак

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, зеленый

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, белый

490
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, черный

55
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул-кресло Самба, синий

41
Чехлы на стулья - анимированный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

46
Мебель из Польши. В наличии
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, синий/белый, каркас - белый

57
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

60
Новинка
Фотография товара Стул Самба, экокожа Креам, каркас серебро, подлокотники бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Креам, каркас серебро, подлокотники бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
1 79063
4 790 ₽

Стул Самба, экокожа Креам, каркас серебро, подлокотники бук под лак

8
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань

58
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, черный, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, черный, каркас черный

479
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево

44
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, бежевый

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Гелакси креам и Гелакси блю

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро

58
  • черный
  • коричневый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
3 89034
5 890 ₽

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб

56
  • черный
  • коричневый
  • серый

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