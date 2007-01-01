Стулья Самба

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Настоящее фото товара Стул Самба, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Самба, черный, каркас черный
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба, светло-бежевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул-кресло Самба, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба, черный
Настоящее фото товара Стул Самба желтый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Самба желтый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба, зеленый
Настоящее фото товара Стул Самба, цвет апельсин, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Самба, цвет апельсин
Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба королевский синий
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул-кресло Самба, синий
Настоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover-36%
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М бежевый, серебро
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, серый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
2 490 ₽3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул-кресло Самба М, серый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, черный
Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-4%
Новинка
3 190 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
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Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Кресло Самба G, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Самба G, бежевый
Настоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Самба G
Настоящее фото товара Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Настоящее фото товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
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Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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