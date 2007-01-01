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Столы

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Минималистичные 140 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Стол Постер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Постер, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стол Постер

97
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 44023
3 140 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, белый, черный

15
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, белый, 1800х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, 1800х900, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стол Лидер 2, белый, 1800х900

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Лидер 23

476
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 040

Стол Лидер 3, д1200, орех, черный

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
Фотография товара Стол Симба разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стол Симба разборный

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ, произведённого компанией ChiedoCover
6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ

6
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Классик 80, 1200*800*16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик 80, 1200*800*16, произведённого компанией ChiedoCover
9 99062
25 690 ₽

Стол Классик 80, 1200*800*16

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стол Лидер 10

494
Фотография товара Стол Вострикова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Стол Вострикова

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой

15
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, орех, черный

15
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9901
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 48 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт 800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт 800х800, произведённого компанией ChiedoCover
10 09066
29 190 ₽

Стол Фуд-корт 800х800

49
  • желтый, коричневый
  • белый
  • коричневый, черный
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт овальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
26 49025
34 990 ₽

Стол Фуд-корт овальный

32
  • серый
  • бежевый, черный
  • желтый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
2 99019
3 690 ₽

Стол Лидер 4

451
Онлайн показ
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стол складной Уитни, белый

124
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый
  • светло-серый
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стол Аллен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Аллен, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стол Аллен

99
Фотография товара Стол Сона Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сона Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стол Сона Лофт

7
Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, белый

147
В наличии 536 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стол складной Тейкли 180Л, белый

104
  • белый
  • серый
В наличии 1236 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стол складной Раунд 180, белый

30
В наличии 48 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 840

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 д1500, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 д1500, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 9405
6 240 ₽

Стол Лидер 3 д1500, орех, белый

10
  • коричневый
  • венге
  • белый
Распродажа склада в МСК
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 0909
5 590 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, черный, белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
4 5909
4 990 ₽

Стол Лидер 2

458
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 5

499
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 84013
5 540 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ

491
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Фотография товара Стол Дарья круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дарья круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол Дарья круглый

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
35 090

Письменный стол Скандика

55
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 100см, произведённого компанией ChiedoCover
8 49046
15 690 ₽

Стол Eames DSW, круглый, Д 100см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 286 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Дарья прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дарья прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол Дарья прямоугольный

12
Фотография товара Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание

12
  • черный
  • белый
В наличии 38 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 1 шт.
Мебель из Польши. В наличии
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом, произведённого компанией ChiedoCover
19 59018
23 700 ₽

Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом

59
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стол Лидер 6

460
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см, произведённого компанией ChiedoCover
6 89052
14 190 ₽

Стол Eames DSW, круглый, Д 90см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 324 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Wave, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Wave, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
36 990

Стол обеденный Wave, старинный орех

35
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
17 99014
20 890 ₽

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кофейный столик Aurora, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол обеденный Cheryn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Стол обеденный Cheryn

30
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Реине с выдвижными ящиками, Белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 090

Стол журнальный Реине с выдвижными ящиками, Белый

42
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

76
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол компьютерный Скилл-3 160х76х91,7, белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 090

Стол компьютерный Скилл-3 160х76х91,7, белый

50
Фотография товара Стол деревянный Авилла орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
67 590

Стол деревянный Авилла орех темный

35
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол деревянный Аттер белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аттер белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стол деревянный Аттер белый

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Журнальный столик Стар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Стар, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Журнальный столик Стар

26
В наличии 23 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Спэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Спэйс, произведённого компанией ChiedoCover
5 59021
6 990 ₽

Журнальный столик Спэйс

26
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Вуди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Вуди, произведённого компанией ChiedoCover
5 59035
8 590 ₽

Журнальный столик Вуди

26
В наличии 141 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Вальд черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Вальд черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 69053
11 990 ₽

Журнальный столик Вальд черный

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 99031
29 990 ₽

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

26
В наличии 23 шт.

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Столы от производителя ChiedoCover: оптом и в
розницу по всей России

Работаем с любыми запросами:

Выбирайте любые размеры и цвета - делаем столы под ключ.

В ассортименте ChiedoCover представлены:

● банкетные, барные, коктейльные, складные, офисные, журнальные,
дизайнерские, уличные столы;
● формы — круглые, прямоугольные, овальные, квадратные;
● материалы — столы на прочном металлокаркасе, из ЛДСП, натурального
дерева, пластика, ротанга, керамики, мрамора, уникальные столы слэбы;
● широкий выбор расцветок: белые, черные, серебристые, бежевые, коричневые,
золотые, красные, синие.

Наши преимущества для ваших задач:

Реализуем любые идеи — учтем нестандартные размеры и технические
требования, воспроизведем выбранные цвета и материалы;
Собственное производство — контролируем каждый этап, столы
сертифицированы и соответствуют высоким требованиям рынка общепита;
Индивидуальный подбор мебели — каждому покупателю закрепляется
персональный менеджер, который углубиться в ваш проект;
Гарантия на продукцию и прозрачные условия возврата;
Постоянное наличие на складах в Москве и Кирове — быстрые отгрузки,
самовывоз либо доставка по всей России;
Портфолио реализованных проектов — нашей мебелью успешно оснащают
рестораны, отели, офисные и банкетные центры по всей стране. Посмотреть портфолио.

Столы ChiedoCover — на любой случай:

● Оптимальное решение для заведений с высокой проходимостью;
● Возможность выбрать столы для разных стилей интерьера;
Функциональность — складные и штабелируемые модели для мобильных
пространств;
Большой выбор форм, размеров и расцветок под любой проект, включая
индивидуальные столы на заказ.

Работайте напрямую с производителем — это гарантия качества, выгодных цен и
производство под ключ.

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Выбирайте качественные столы от производителя ChiedoCover — с доставкой по всей
России и выгодными условиями без наценок посредников. Наши изделия идеально
подходят для ресторанов, кафе, гостиниц, отелей, кейтеринга, баров, офисов,
event-пространств и частных интерьеров.

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