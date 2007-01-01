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          Столы

          От 190 ₽
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          Столы со скидкой

          Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 890 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Монифит
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, белый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          В наличии
          1 990 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, 1200x600, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          2 070 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          В наличии
          1 790 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 9, D80см, серый, белый
          Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110, произведённого компанией ChiedoCover
          В наличии
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Барная стойка Парсон, черная, 120х55х110
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          В наличии
          2 890 ₽3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
          Стоимость товара скоро изменится

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          Новинки столов

          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни нераздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Винни нераздвижной
          Настоящее фото товара Комплект Rosario balcony set, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект Rosario balcony set
          Настоящее фото товара Комплект Delano Set, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект Delano Set
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, уличный из реек
          Все

          Популярные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Тележка для стопируемых стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тележка для стопируемых стульев
          Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка для прямоугольных столов
          Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          13 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Тележка для малых прямоугольных столов
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 21
          Все

          Столы для кейтеринга

          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 6
          Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 7
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 1, кромка ПВХ
          Все

          Банкетные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, сегмент, произведённого компанией ChiedoCover
          4 330 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 11, сегмент
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11,четверть круга, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 11,четверть круга
          Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 12
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 1 с подставкой для ног
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, кромка ПВХ
          Все

          Уличные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 21, уличный из реек, восьмигранник
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 21, уличный из реек, круглый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
          Все

          Столы для фуд-кортов

          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Мадрид-1
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия круглый D70 высокий
          Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту квадратный
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Модена 129 черный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Салерно 55 белый
          Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Равенна квадратный
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Валенсия 70 высокий
          Все

          Столы для кафе

          Настоящее фото товара Стол Аргей HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Аргей HPL
          Настоящее фото товара Стол Фрикам HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Фрикам HPL
          Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Санлис HPL
          Настоящее фото товара Стол Руан HPL, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          8 490 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Руан HPL
          Настоящее фото товара Стол Каре HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Каре HPL
          Настоящее фото товара Столик Динго HPL, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          5 490 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик Динго HPL
          Настоящее фото товара Стол Арп HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Арп HPL
          Настоящее фото товара Стол Пескара HPL, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          6 490 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Пескара HPL
          Все

          Столы для конференц зала

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1, столешница МДФ
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 2, белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный VARDI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный VARDI
          Настоящее фото товара Стол обеденный MAGNI, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный MAGNI
          Настоящее фото товара Стол обеденный ROLLO, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный ROLLO
          Настоящее фото товара Стол обеденный GUDI, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол обеденный GUDI
          Все

          Столы для офиса

          Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Уно орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Письменный стол Милан
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Уно венге
          Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Уно белый
          Настоящее фото товара Стол Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лондон
          Настоящее фото товара Стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Алекс
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мадрид-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Все

          Барные столы

          Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стол Леморей
          Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стол Четвинд
          Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стол Хайткросс
          Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стол Уэмбли
          Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стол Норали
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барная стойка Дезмонд Х черная
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барная стойка Дезмонд Х белая
          Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
          Все

          Медицинские столы

          Настоящее фото товара Стол складной для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол складной для забора крови
          Настоящее фото товара Стол надкроватный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол надкроватный
          Настоящее фото товара Стол процедурный для забора крови, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол процедурный для забора крови
          Настоящее фото товара Столик манипуляционный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столик манипуляционный
          Настоящее фото товара Стол инструментальный двухполочный, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол инструментальный двухполочный
          Настоящее фото товара Стол ветеринарный универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол ветеринарный универсальный
          Настоящее фото товара Стол Боброва, произведённого компанией ChiedoCover
          15 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Боброва
          Настоящее фото товара Стол палатный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол палатный
          Все

          Кухонные столы

          Настоящее фото товара Обеденный стол Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Элвис
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли М, произведённого компанией ChiedoCover
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Чарли М
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Иван
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван Д, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Иван Д
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Нико
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Винни раздвижной
          Настоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Аватар
          Настоящее фото товара Стол Саммер, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 590 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Саммер
          Все

          Прямоугольные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 23 прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
          Все

          Круглые столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 23 круглый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 3, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 9, белый
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          16 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Ария, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          16 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
          Все

          Овальные столы

          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5, венге
          Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Бристоль 120
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Милтон
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Настоящее фото товара Стол Вена, произведённого компанией ChiedoCover-48%
          13 690 ₽25 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Вена
          Настоящее фото товара Стол Вена белый, произведённого компанией ChiedoCover-52%
          13 690 ₽27 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Вена белый
          Настоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Журнальный столик Хименес
          Настоящее фото товара Деревянный стол Алби 140x80, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Деревянный стол Алби 140x80
          Все

          Столы Лофт

          Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Новинка
          2 990 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-9
          Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 13
          Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
          9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 14
          Настоящее фото товара Стол Лофт 15, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт 15
          Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт 16
          Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дувр
          Настоящее фото товара Стол МА07, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол МА07
          Настоящее фото товара Стол МА08, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол МА08
          Все

          Столы Eames

          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Eames DSW, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          9 990 ₽11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Oslo, прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Oslo, квадратный
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Все

          Коктейльные столы

          Настоящее фото товара Стол барный Tolix Wood Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          9 499 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол барный Tolix Wood Dark
          Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Бистро
          Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный 1201DP
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 880 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
          2 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
          3 360 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
          3 580 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
          Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной 1208НМ
          Все

          Складные столы

          Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Дорни 150
          Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          5 290 ₽6 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Складной стол Виктория 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 180
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Иствуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Иствуд
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Раунд 150
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          12 490 ₽13 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Раунд 180
          Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          3 690 ₽5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Уитни
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          Раздвижные столы

          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико В, произведённого компанией ChiedoCover
          21 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Нико В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван В, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Иван В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Рихард, произведённого компанией ChiedoCover
          24 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Рихард
          Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденный стол Людовик плюс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Кайзер, произведённого компанией ChiedoCover
          33 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Кайзер
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
          52 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Гулливер макси
          Настоящее фото товара Обеденный стол Макс, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Макс
          Все

          Столы на колесиках

          Настоящее фото товара Стол складной Plansh, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          6 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Plansh, на колесиках
          Настоящее фото товара Стол Old Round Crosstripe, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Old Round Crosstripe
          Настоящее фото товара Стол письменный Industrial на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
          49 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол письменный Industrial на колесиках
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Тетчер, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столик сервировочный складной Тетчер
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Малазия
          Все

          Журнальные столики

          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          17 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Glasses, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Glasses
          Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
          46 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Mount со стеклянной столешницей
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          20 290 ₽25 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          13 190 ₽16 499 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          10 590 ₽13 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
          Все

          Соединенные столы

          Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
          131 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Minos
          Настоящее фото товара Стол Woodstock, произведённого компанией ChiedoCover
          290 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Woodstock
          Настоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
          34 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Togo
          Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Surface
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол Plano convex, произведённого компанией ChiedoCover
          204 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Plano convex
          Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
          145 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Plano
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
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          Консоли

          Настоящее фото товара Стол Консоль Инсигния, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Консоль Инсигния
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Консоль Арт Деко серебро
          Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          29 090 ₽36 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Консоль Арт Деко розовое золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          18 490 ₽23 099 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          20 290 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          22 890 ₽28 599 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          24 690 ₽30 799 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
          Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          21 190 ₽26 399 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
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          Обеденные группы

          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          9 550 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          6 270 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа Такер, произведённого компанией ChiedoCover
          14 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Такер
          Настоящее фото товара Обеденная группа Кьявари 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
          16 350 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденная группа Кьявари 4 стула
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
          19 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Стол Маргит + 4 такера
          Все

          Вращающиеся подставки для блюд

          Настоящее фото товара Поворотная платформа 40 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Поворотная платформа 40 см флитвуд
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 40 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Поворотная платформа 40 см белая
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Поворотная платформа 60 см флитвуд
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Поворотная платформа 60 см белая
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 70 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Поворотная платформа 70 см флитвуд
          Настоящее фото товара Поворотная платформа 70 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Поворотная платформа 70 см белая
          Все

          Столы на металлокаркасе

          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 120, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол складной Хавьер 120
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 150, произведённого компанией ChiedoCover
          13 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Хавьер 150
          Настоящее фото товара Стол складной уличный 1209NM, произведённого компанией ChiedoCover
          12 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной уличный 1209NM
          Настоящее фото товара Стол складной уличный 1204NM, произведённого компанией ChiedoCover
          5 800 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной уличный 1204NM
          Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Натали белый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Натали зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          4 490 ₽5 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 150
          Все

          Столы из ЛДСП

          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моултри
          Настоящее фото товара Письменный стол Моффет, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Письменный стол Моффет
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри альпийский дуб
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Письменный стол Моултри белый шагрень
          Настоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Письменный стол Моултри орех
          Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи дуб феррари, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Письменный стол Маканчи дуб феррари
          Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи клен, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Письменный стол Маканчи клен
          Настоящее фото товара Письменный стол Малверн серый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Письменный стол Малверн серый шагрень
          Все

          Столы из ротанга

          Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Агиос
          Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Океан
          Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Ялта
          Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Севу
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-2, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели Штайн-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Штайн-3, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект уличной мебели Штайн-3
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер-2, произведённого компанией ChiedoCover
          25 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект уличной мебели Кемер-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Кемер, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект уличной мебели Кемер
          Все

          Пластиковые столы

          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Виктория 120 белый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Виктория 120 зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Виктория 120
          Настоящее фото товара Стол складной Виктория 200, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Виктория 200
          Настоящее фото товара Стол уличный Пикник, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол уличный Пикник
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103, произведённого компанией ChiedoCover
          7 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Хавьер 180
          Настоящее фото товара Стол складной Хэлли, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Хэлли
          Все

          Деревянные столы

          Настоящее фото товара Стол Лиссабон квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лиссабон квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лиссабон 120
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сарагоса темный длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Сарагоса темный квадрат
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Сарагоса светлый длинный
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сарагоса светлый квадрат
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Салерно 120 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 светлый
          Все

          Слэбы

          Настоящее фото товара Стол Каньон, произведённого компанией ChiedoCover
          47 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Каньон
          Настоящее фото товара Стол Река, произведённого компанией ChiedoCover
          44 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Река
          Настоящее фото товара Стол Live Edge, произведённого компанией ChiedoCover
          37 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Live Edge
          Настоящее фото товара Стол River, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол River
          Настоящее фото товара Стол River Low, произведённого компанией ChiedoCover
          43 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол River Low
          Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
          48 950 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Plank
          Настоящее фото товара Стол Round Bred, произведённого компанией ChiedoCover
          25 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Round Bred
          Настоящее фото товара Стол Resin Bred, произведённого компанией ChiedoCover
          42 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Resin Bred

          Столы — выполненные заказы

          Поворотная платформа для блюд ФлитвудПоворотная платформа для блюд ФлитвудСтолик Динго, серая столешницаСтолик Динго, серая столешница
          Все заказы

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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