Столы
Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников
Стол Лидер 2,1800*800, белый, золотой
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас шампань
Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань
Стол Лидер 2, 1800*900, белый, черный
Столы от производителя ChiedoCover: оптом и в
розницу по всей России
Работаем с любыми запросами:
Выбирайте любые размеры и цвета - делаем столы под ключ.
В ассортименте ChiedoCover представлены:
● банкетные, барные, коктейльные, складные, офисные, журнальные,
дизайнерские, уличные столы;
● формы — круглые, прямоугольные, овальные, квадратные;
● материалы — столы на прочном металлокаркасе, из ЛДСП, натурального
дерева, пластика, ротанга, керамики, мрамора, уникальные столы слэбы;
● широкий выбор расцветок: белые, черные, серебристые, бежевые, коричневые,
золотые, красные, синие.
Наши преимущества для ваших задач:
● Реализуем любые идеи — учтем нестандартные размеры и технические
требования, воспроизведем выбранные цвета и материалы;
● Собственное производство — контролируем каждый этап, столы
сертифицированы и соответствуют высоким требованиям рынка общепита;
● Индивидуальный подбор мебели — каждому покупателю закрепляется
персональный менеджер, который углубиться в ваш проект;
● Гарантия на продукцию и прозрачные условия возврата;
● Постоянное наличие на складах в Москве и Кирове — быстрые отгрузки,
самовывоз либо доставка по всей России;
● Портфолио реализованных проектов — нашей мебелью успешно оснащают
рестораны, отели, офисные и банкетные центры по всей стране. Посмотреть портфолио.
Столы ChiedoCover — на любой случай:
● Оптимальное решение для заведений с высокой проходимостью;
● Возможность выбрать столы для разных стилей интерьера;
● Функциональность — складные и штабелируемые модели для мобильных
пространств;
● Большой выбор форм, размеров и расцветок под любой проект, включая
индивидуальные столы на заказ.
Работайте напрямую с производителем — это гарантия качества, выгодных цен и
производство под ключ.
Рассмотрите также сопутствующие товары:
● Стулья для кафе и ресторанов
● Кресла и полукресла
● Диваны для заведений
● Скатерти и текстиль для заведений
Выбирайте качественные столы от производителя ChiedoCover — с доставкой по всей
России и выгодными условиями без наценок посредников. Наши изделия идеально
подходят для ресторанов, кафе, гостиниц, отелей, кейтеринга, баров, офисов,
event-пространств и частных интерьеров.