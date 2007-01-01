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          Текстиль для столов

          От 60 ₽
          Все

          Чехлы на столы

          Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
          770 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол для стола 09
          Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 05
          Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 03
          Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол для стола 01
          Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 02
          Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
          1 670 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол для стола 04
          Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
          1 560 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол для стола 06
          Настоящее фото товара Чехол для стола 07, произведённого компанией ChiedoCover
          1 580 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол для стола 07
          Все

          Скатерти и напероны

          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Дорожка для стола
          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Все

          Фуршетные юбки

          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          540 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 01
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 02
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фуршетная юбка 03
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фуршетная юбка 04
          Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Зажим белый
          Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зажим белый с липучкой
          Настоящее фото товара Зажим прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          5
          Зажим прозрачный
          Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
          75 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зажим прозрачный с липучкой
          Все

          Салфетки

          Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          90 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Габардин
          Настоящее фото товара Салфетки Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Жаккард
          Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          105 ₽120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетки Журавинка
          Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Салфетки Ричард
          Настоящее фото товара Салфетки Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          140 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Мати
          Настоящее фото товара Салфетки Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          120 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Салфетки Лён
          Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Сатин
          Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Салфетки Panama Dolce
          Все

          Куверты

          Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          5
          Куверт Габардин
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Куверт Журавинка на 2 прибора
          Настоящее фото товара Куверт Журавинка на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
          110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт Журавинка на 3 прибора
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
          Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          70 ₽110 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
          Настоящее фото товара Новогодний куверт, произведённого компанией ChiedoCover
          80 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Новогодний куверт
          Все

          Мулетоны

          Настоящее фото товара Мулетон из непромокаемой махры, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Мулетон из непромокаемой махры
          Настоящее фото товара Мулетон двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Мулетон двусторонний
          Настоящее фото товара Мулетон двусторонний плотный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Мулетон двусторонний плотный
          Настоящее фото товара Мулетон прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Мулетон прорезиненный

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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