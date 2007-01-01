Столы - все возможные и невозможные комбинации Современный рынок банкетной мебели изобилует разнообразием столов и их модификаций. Несмотря на оригинальные дизайны и многочисленные опции, выбор банкетного стола остается непростой задачей – всегда нужен именно удобный в эксплуатации стол, за который не придется отдать половину бюджета. Мы предлагаем вам ознакомиться с возможностями нашего производства: материалы, комплектующие и дополнительные опции для банкетных столов ChiedoCover.

01 Варианты форм столешниц 02 03 04 05 06 07 У каждой формы столешницы есть достоинства и недостатки. Так, круглая форма придает залу торжественности, за таким столом удобно сидеть каждому – ножки находятся достаточно далеко от края. С другой стороны, круглые столы сложно соединить так, чтобы можно было разместить несколько групп гостей за общим столом. Квадратные столы сморятся не столь торжественно, но они эргономичны: их можно размещать в любой точке помещения, и с их помощью них можно составить большой стол любой, даже самой причудливой, формы, кроме круглой. За столом прямоугольной формы можно разместить гораздо больше гостей, чем за квадратным. Такие столы выглядят презентабельно, особенно когда декорированы текстилем и посудой, но в случае с прямоугольными столами нужно тщательно планировать расстановку мебели в зале. Помните: прямоугольные столы легко образуют нужную форму, если их соединять с квадратными. Диаметр от 1200 до 1800 мм Круглая Длина от 900 до 1500 мм Квадратная Длина от 1800 до 2700 мм Прямоугольная Диаметр от 1200 до 1800 мм Четверть круга Длина от 900 до 1500 мм Полукруглая Длина от 1800 до 2700 мм Овальная Длина от 1200 до 1800 мм Дуга

01 02 Расстановки столов 03 04 05 06 07 Существет множество вариантов расстановки столов. Как уже было сказано, столы квадратной и прямоугольной формы можно комбинировать вместе, получив тем самым один большой стол - длинный, широкий, огромный квадратный и т.п. Кроме традиционного варианта посадки гостей за общим столом в виде буквы «П», мы предлагаем вам обратить внимание на сочетания полукруглых, овальных и четвертных столов: Большой квадрат (8) Овальный (3) Футбольное поле (4) Окружность (4) Большой овал (4) Конференция (6) Маркет (6) Выставочный (6) Волна (3) Полный круг (5)

01 02 03 Толщина и материалы столешницы 04 05 06 07 Когда выбрана форма столешницы и определена расстановка столов, необходимо подобрать материал для столешицы.

Стандартная толщина ЛДСП 16 мм обычно выдерживает нагрузку посудой и блюдами. Для больших столов и столов с особой весовой нагрузкой мы рекомендуем выбирать более толстые листы ЛДСП. Кейтеринговые агентства, уличные кафе, летние терассы ресторанов и парк-холлы предпочитают столы со столешницами из влагостойкой фанеры - она выдерживает сотни торжеств даже в самые дождливые сезоны. Для летних терасс также отлично подойдут столы из деревянных реек, пропитанных несколькими слоями лака. Обратите внимание: таким лаком обрабатывают корпуса яхт! Банкетные столы ChiedoCover не боятся ни воды, ни солнца, ни шумных компаний! ЛДСП Влагостойкая фанера, покрытая лаком Рейки из дерева, покрытые яхтным лаком

01 02 03 04 Цвета столешниц 05 06 07 Пришло время определиться с цветом ЛДСП столешницы. Мы предлагаем несколько вариантов этого универсального материала, каждый из которых всегда в наличии на нашем складе. Выбирайте а свой вкус! ЛДСП Белый Серый Вишня Бук Венге Орех РЕЙКИ ИЗ ДЕРЕВА Темный Светлый

01 02 03 04 05 Варианты кромки столешницы 06 07 У столешниц из реек края тщательно обрабатываются, при этом сохраняется натуральный рисунок древесины. Столешницы из ЛДСП и влагостойкой фанеры имеют специальные кромки. Достоинства ПВХ кромки – низкая цена, быстрота наклейки и простота замены. Если вашему столу необходимы закругленные края, то полоска МДФ идеально подойдет. На большинстве наших столов мы используем Т-образную врезную кромку: она надежно крепится и крайне редко «вылетает». МДФ ПВХ Т-образная

01 02 03 04 05 06 Цвета каркаса 07 Каркас стола – это опора столешницы, он должен быть прочным и выдерживать все воздействия окружающей среды. Даже если стол закрыт фуршетной юбкой или скатертью «в пол», качество его сварки и крепления должно быть высоким. Не менее важна окраска металла. Мы применяем порошковую технологию покраски – давно известно, что этот способ дает ровный цвет без подтеков и защищает металл от коррозии. Наибольшим спросом среди наших покупателей пользуются каркасы черного цвета, но для вас мы можем изготовить каркасы более чем 10 цветов. Золото Шампань Серебро Белый Черный Титан Темный орех Красное дерево Коричневый Коричневый светлый Бронза Антик Серебро 5SN Антик Серебро 4SN Антикварная медь 5SN Антик Бронза 5S Зеркальная эмаль Хром Люкс (гальваника) Муар белый Муар серый Муар черный Шагрень черная

01 02 03 04 05 06 07 Возможные опции столов Последний штрих – это удобные и, порой, незаменимые мелочи: регулятор высоты ножек, крючки, распорки для ножек и т.п. Выбирайте необходимую опцию или пропустите эту часть. Регулятор ножек по высоте Крючки для парт Распорка для ножек стола

99,9% столов ChiedoCover оснащены удобным и надежным механизмом складывания. Такой стол транспортировать гораздо проще, чем обычный. Наши столы легко складываются - вы всегда сможете быстро освободить площадь в помещении, будь то склад или банкетный зал. Механизмы в столах ChiedoCover разработаны таким образом, что справиться с ними под силу даже самой хрупкой девушке.

Оформить заказ ГОТОВО! Ваши пожелания занесены в чек-лист! Внесите свой электронный адрес в форму и в течение 120 минут получите расчет стоимости изготовления стола. Если вы отправляете заказ в нерабочее время, ответ придёт вам на следующий рабочий день. Варианты форм столешниц: Круглая Квадратная Прямоугольная Четверть круга Полукруглая Овальная Дуга Расстановки столов: Большой квадрат (8) Овальный (3) Футбольное поле (4) Окружность (4) Большой овал (4) Конференция (6) Маркет (6) Выставочный (6) Волна (3) Полный круг (5) Тощина и материалы столещницы: ЛДСП Влагостойкая фанера, покрытая лаком Рейки из дерева, покрытые яхтным лаком Цвета столешниц: Белый Серый Вишня Бук Венге Орех Темный Светлый Варианты кромки столешницы: МДФ ПВХ Т-образная Цвета каркаса: Золото Серебро Шампань Бронза Титан Коричневый светлый Коричневый Красное дерево Темный орех Белый Черный Антик Серебро 5SN Антик Серебро 4SN Антикварная медь 5SN Антик Бронза 5S Зеркальная эмаль Хром Люкс (гальваника) Муар белый Муар серый Муар черный Шагрень черная Возможные опции столов: Регулятор ножек по высоте Крючки для парт Распорка для ножек стола Заказать Нажимая на кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности Компания ChiedoCover производит и реализует не только различные модификации банкетных столов. В нашем ассортименте вы найдете уличную мебель, стулья и текстиль для сферы HoReCa.

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