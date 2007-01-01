Современный рынок банкетной мебели изобилует разнообразием столов и их модификаций. Несмотря на оригинальные дизайны и многочисленные опции, выбор банкетного стола остается непростой задачей – всегда нужен именно удобный в эксплуатации стол, за который не придется отдать половину бюджета.
Мы предлагаем вам ознакомиться с возможностями нашего производства: материалы, комплектующие и дополнительные опции для банкетных столов ChiedoCover.
У каждой формы столешницы есть достоинства и недостатки.
Так, круглая форма придает залу торжественности, за таким столом удобно сидеть каждому – ножки находятся достаточно далеко от края. С другой стороны, круглые столы сложно соединить так, чтобы можно было разместить несколько групп гостей за общим столом.
Квадратные столы сморятся не столь торжественно, но они эргономичны: их можно размещать в любой точке помещения, и с их помощью них можно составить большой стол любой, даже самой причудливой, формы, кроме круглой.
За столом прямоугольной формы можно разместить гораздо больше гостей, чем за квадратным. Такие столы выглядят презентабельно, особенно когда декорированы текстилем и посудой, но в случае с прямоугольными столами нужно тщательно планировать расстановку мебели в зале. Помните: прямоугольные столы легко образуют нужную форму, если их соединять с квадратными.
Существет множество вариантов расстановки столов. Как уже было сказано, столы квадратной и прямоугольной формы можно комбинировать вместе, получив тем самым один большой стол - длинный, широкий, огромный квадратный и т.п. Кроме традиционного варианта посадки гостей за общим столом в виде буквы «П», мы предлагаем вам обратить внимание на сочетания полукруглых, овальных и четвертных столов:
Когда выбрана форма столешницы и определена расстановка столов,
необходимо подобрать материал для столешицы.
Стандартная толщина ЛДСП 16 мм обычно выдерживает нагрузку посудой и блюдами. Для больших столов и столов с особой весовой нагрузкой мы рекомендуем выбирать более толстые листы ЛДСП.
Кейтеринговые агентства, уличные кафе, летние терассы ресторанов и парк-холлы предпочитают столы со столешницами из влагостойкой фанеры - она выдерживает сотни торжеств даже в самые дождливые сезоны.
Для летних терасс также отлично подойдут столы из деревянных реек, пропитанных несколькими слоями лака. Обратите внимание: таким лаком обрабатывают корпуса яхт!
Банкетные столы ChiedoCover не боятся ни воды, ни солнца, ни шумных компаний!
Пришло время определиться с цветом ЛДСП столешницы. Мы предлагаем несколько вариантов этого универсального материала, каждый из которых всегда в наличии на нашем складе. Выбирайте а свой вкус!
У столешниц из реек края тщательно обрабатываются, при этом сохраняется натуральный рисунок древесины. Столешницы из ЛДСП и влагостойкой фанеры имеют специальные кромки.
Достоинства ПВХ кромки – низкая цена, быстрота наклейки и простота замены.
Если вашему столу необходимы закругленные края, то полоска МДФ идеально подойдет.
На большинстве наших столов мы используем Т-образную врезную кромку: она надежно крепится и крайне редко «вылетает».
Каркас стола – это опора столешницы, он должен быть прочным и выдерживать все воздействия окружающей среды. Даже если стол закрыт фуршетной юбкой или скатертью «в пол», качество его сварки и крепления должно быть высоким. Не менее важна окраска металла. Мы применяем порошковую технологию покраски – давно известно, что этот способ дает ровный цвет без подтеков и защищает металл от коррозии.
Наибольшим спросом среди наших покупателей пользуются каркасы черного цвета, но для вас мы можем изготовить каркасы более чем 10 цветов.
Последний штрих – это удобные и, порой, незаменимые мелочи: регулятор высоты ножек, крючки, распорки для ножек и т.п. Выбирайте необходимую опцию или пропустите эту часть.
99,9% столов ChiedoCover оснащены удобным и надежным механизмом складывания. Такой стол транспортировать гораздо проще, чем обычный. Наши столы легко складываются - вы всегда сможете быстро освободить площадь в помещении, будь то склад или банкетный зал. Механизмы в столах ChiedoCover разработаны таким образом, что справиться с ними под силу даже самой хрупкой девушке.
— за счет сформированных связей с поставщиками лучших материалов на выгодных условиях;
— размещения производства в Кировской области.
Только за 2017 год в нашем активе более 1000 проектов – нашей продукцией укомплектовали сотни ресторанов, кафе, гостиниц нашей мебелью и оформили десятки, если не сотни тысяч столов и стульев.
Сотрудники ChiedoCover - мастера высокой квалификации, настоящие профессионалы - лично отвечают за качество каждого изделия.
99,7% заказчиков остались довольны, продолжают работать с нами и рекомендуют нас партнерам, друзьям, знакомым!
Гарантия на мебель составляет 12 месяцев, срок эксплуатации - 5 лет.