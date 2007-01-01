Дизайнерские стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Tulip белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip белый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Bertoia Wire Side
Настоящее фото товара Стул Tulip черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tulip черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia полубарный черный
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Bertoia Diamond
Настоящее фото товара Стул Tulip розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 950 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tulip розовый
Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Bertoia Side кожаный белый
Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tulip
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Bertoia Wire белый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Bertoia Wire черный
Настоящее фото товара Стул Берн бежево-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Берн бежево-коричневый
Настоящее фото товара Стул Берн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Берн темно-серый
Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Берн темно-синий
Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Берн серый
Настоящее фото товара Стул Берн темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Берн темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames Прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Белый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Оранжевый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix барный голубой матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Soft черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
3 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Красный
Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Темно-серый
Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
НовинкаХит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Коричневый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
1 990 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Мини детский, голубой

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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