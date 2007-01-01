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          Товары по акции

          Современные светильники

          от 165 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
          1 340 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Накладной светильник Lightstar Rullo Big
          Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
          37 788 ₽
          Оптовая цена
          5
          Торшер Lightstar Sesso
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico Big, произведённого компанией ChiedoCover
          35 979 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Lightstar Vortico Big
          Настоящее фото товара Люстра Lightstar Vortico, произведённого компанией ChiedoCover
          12 673 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Lightstar Vortico
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          398 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Встраиваемый светильник Lightstar
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
          198 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Встраиваемый светильник Lightstar White
          Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
          11 849 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Настольная лампа Lightstar Manti
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Накладной светильник Lightstar Rullo White
          Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
          670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Накладной светильник Lightstar Rullo Black
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          534 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Встраиваемый светильник Imex Cardo
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
          1 278 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Встраиваемый светильник Imex
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
          561 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex one
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          165 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Встраиваемый светильник Imex 8W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 12W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex 12W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 15W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W, произведённого компанией ChiedoCover
          500 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 24W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 15W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 18W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          315 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 18W Circle
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          548 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 24W Circle
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Imex Led Black
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Imex Led White
          Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
          1 251 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Настенный светильник Imex
          Настоящее фото товара Однофазная шина Imex Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 255 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Однофазная шина Imex Black
          Настоящее фото товара Однофазная шина Imex White, произведённого компанией ChiedoCover
          1 255 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Однофазная шина Imex White
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
          2 129 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Трековый светильник Imex
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
          18 421 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Ideal Lux Cocktail
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Canapa, произведённого компанией ChiedoCover
          3 584 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Ideal Lux Canapa
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Люстра Ideal Lux Folk, произведённого компанией ChiedoCover
          21 770 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Ideal Lux Folk
          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Deda
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          2 360 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Imex MD
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
          Настоящее фото товара Потолочный светильник Citilux Дубль White, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Потолочный светильник Citilux Дубль White
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Рубик, произведённого компанией ChiedoCover
          1 170 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Спот (поворотный) Citilux Рубик
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          10 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Трековый светильник Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
          10 060 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Трековый светильник Citilux Антиб
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр , произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Спот (поворотный) Citilux Реймс
          Настоящее фото товара Люстра Citilux CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Citilux CL Грета Хром
          Настоящее фото товара Люстра потолочная Citilux Портал, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра потолочная Citilux Портал
          Настоящее фото товара Люстра на штанге Citilux Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
          19 900 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра на штанге Citilux Калипсо
          Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Citilux Аврора
          Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Румба белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Румба белый
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Буги, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Citilux Буги

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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