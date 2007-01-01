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Кресла Лофт

Фотография товара Кресло Нью 6, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нью 6, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Кресло Нью 6, лофт

39
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15
Фотография товара Кресло лофт Бонни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Бонни, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло лофт Бонни

30
Хит
Фотография товара Кресло лофт Монако от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Монако, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Кресло лофт Монако

35
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Фотография товара Кресло Ковентри, рогожка престон 920 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ковентри, рогожка престон 920 серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Кресло Ковентри, рогожка престон 920 серый

37
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Ковентри кресло, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ковентри кресло, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Ковентри кресло, лофт

11
  • серый
  • бежевый
Хит
Фотография товара Кресло Хэнк, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хэнк, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
17 39048
32 990 ₽

Кресло Хэнк, лофт

101
Хит
Фотография товара Кресло лофт Нью 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 4, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло лофт Нью 4

44
Фотография товара Кресло Bund Lounge Chair, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bund Lounge Chair, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
80 790

Кресло Bund Lounge Chair, лофт

30
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло лофт Нью 5

43
Фотография товара Кресло лофт Юло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Юло, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло лофт Юло

48
Распродажа
Фотография товара Кресло из металла Реальмон-18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
36 7909
39 990 ₽

Кресло из металла Реальмон-18

45
Распродажа
Фотография товара Кресло Торо Лофт, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Торо Лофт, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
68 79037
108 550 ₽

Кресло Торо Лофт, зеленый

48
В наличии 4 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Хит
Фотография товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло Кингстон, экокожа Кайенн 1119, каркас металл Рал черный муар

12
  • серый, черный
  • черный
Хит
Фотография товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло лофт Токо, велюр черный, каркас черный муар

110
Фотография товара Кресло GS серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло GS серый, произведённого компанией ChiedoCover
130 290

Кресло GS серый

5
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
77 590

Кресло Крс 360 темно-серый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Крс 360 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 серый, произведённого компанией ChiedoCover
77 590

Кресло Крс 360 серый

7
В наличии 15 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Фотография товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло Монако, рогожка Austin 01, ножки металл

9
  • бежевый, черный
  • белый, черный
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14
Фотография товара Кресло Аура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аура, произведённого компанией ChiedoCover
71 590

Кресло Аура

11
Фотография товара Кресло Софа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Кресло Софа

35
Фотография товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

47
  • синий, черный
  • Кресло ALEX, зеленый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Стоун ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
31 390

Кресло Стоун ткань букле молочный

26
  • белый
  • темно-серый
  • бежевый, серый
В наличии 10 шт.В пути 5 шт.
Фотография товара Кресло Стоун рогожка темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Стоун рогожка темно-серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 10 шт.
Надежные столы
Фотография товара Кресло Стоун рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Стоун рогожка серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 9 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Кресло Shell FS43A от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell FS43A, произведённого компанией ChiedoCover
26 390

Кресло Shell FS43A

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Софа, шеннил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, шеннил, произведённого компанией ChiedoCover
3 19092
36 290 ₽

Кресло Софа, шеннил

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 69043
16 990 ₽

Кресло лаунж Кэйт, бежевый

26
  • бежевый
  • серый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 69043
16 990 ₽

Кресло лаунж Кэйт, серый

26
  • бежевый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Мини - Кресло МК24, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини - Кресло МК24, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 49022
28 490 ₽

Мини - Кресло МК24, оливковый

41
Фотография товара Кресло Балатон, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, черное, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Кресло Балатон, черное

42
Фотография товара Кресло Ессей, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, серое, произведённого компанией ChiedoCover
35 790

Кресло Ессей, серое

40
  • желтый, черный
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Кресло Форест, серый

35
Фотография товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Кресло Балатон, бежевый, черные подлокотник

40
Фотография товара Кресло Балатон, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серое, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Кресло Балатон, серое

31
Фотография товара Кресло Куб, золото/ синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Куб, золото/ синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Кресло Куб, золото/ синий велюр

50
Элегантные диваны. Российского производства
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Фотография товара Кресло Pipe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pipe, произведённого компанией ChiedoCover
45 990

Кресло Pipe

30
Фотография товара Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight, ножки бук морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight, ножки бук морилка, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Кресло Кубус, экокожа Boom Midnight, ножки бук морилка

10
Скоро в продаже
Фотография товара Кресло высокое Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло высокое Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло высокое Флоу, белый

6
Фотография товара Кресло высокое Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло высокое Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло высокое Флоу, оливковый

6
Фотография товара Кресло высокое Флоу, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло высокое Флоу, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло высокое Флоу, серо-бежевый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло высокое Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло высокое Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло высокое Флоу, темно- серый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло высокое Флоу, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло высокое Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 490

Кресло высокое Флоу, черный

6
Фотография товара Кресло низкое Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
44 900

Кресло низкое Флоу, белый

10
Фотография товара Кресло низкое Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло низкое Флоу, оливковый

9
Фотография товара Кресло низкое Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло низкое Флоу, серо- бежевый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло низкое Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло низкое Флоу, темно- серый

14
Фотография товара Кресло низкое Флоу, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 690

Кресло низкое Флоу, черный

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Обеденное кресло Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Обеденное кресло Флоу, белый

15
Фотография товара Обеденное кресло Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Обеденное кресло Флоу, оливковый

8
Фотография товара Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Обеденное кресло Флоу, серо- бежевый

10
Фотография товара Обеденное кресло Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Обеденное кресло Флоу, темно- серый

5
Фотография товара Обеденное кресло Флоу, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Обеденное кресло Флоу, черный

6
Фотография товара Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый, произведённого компанией ChiedoCover
106 390

Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый

11
Фотография товара Комплект мебели для отдыха Флоу 4, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели для отдыха Флоу 4, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
106 390

Комплект мебели для отдыха Флоу 4, оливковый

13

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Кресла лофт: стиль, комфорт и функциональность для вашего интерьера

Ищете мебель, которая подчеркнёт индивидуальность вашего пространства? Кресла в стиле лофт — это то, что вам нужно. В нашем интернет-магазине вы найдёте широкий выбор кресел лофт различных моделей, цветов и дизайнов.

Почему стоит выбрать кресла лофт?

  • Оригинальный дизайн. Кресла лофт отличаются выразительным и запоминающимся дизайном. Они могут стать центральным элементом интерьера и придать вашему пространству особый шарм.
  • Универсальность. Этот стиль легко сочетается с другими направлениями в дизайне, что позволяет создавать уникальные и разнообразные интерьеры.
  • Функциональность. Кресла лофт не только красивы, но и удобны. Они обеспечивают комфорт и идеально подходят для длительного пребывания.
  • Прочность и долговечность. Изготовленные из качественных материалов, эти кресла устойчивы к износу и сохраняют свой внешний вид на протяжении долгого времени.
  • Разнообразие материалов. Кресла лофт могут быть выполнены из металла, дерева, кожи и других материалов, что позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего интерьера.

Как выбрать кресла лофт?

При выборе кресел лофт обратите внимание на следующие аспекты:

  • Цвет и материал. Подберите кресла, которые будут гармонировать с общим стилем вашего интерьера и соответствовать его цветовой гамме.
  • Размер и форма. Убедитесь, что кресла удобны для вас или ваших посетителей и соответствуют размерам помещения.
  • Стиль и детали. Обратите внимание на особенности дизайна кресел, такие как фурнитура, отделка и другие элементы, которые могут добавить интерьеру уникальности.
  • Комфорт. Проверьте удобство кресел, чтобы вы или ваши гости могли наслаждаться пребыванием в пространстве.

В нашем интернет-магазине вы сможете найти кресла лофт, которые удовлетворят всем вашим требованиям. Мы предлагаем широкий выбор моделей от проверенных производителей по доступным ценам.
Не упустите возможность сделать ваше пространство более стильным и привлекательным! Оформите заказ на кресла лофт уже сегодня и наслаждайтесь атмосферой современного мегаполиса в вашем интерьере!

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