Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота690 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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