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Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая - фото 1

Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая

Артикул: CH-056-793
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота690 мм
  • Вес5 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Цветсеребряный

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