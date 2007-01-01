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          Подвесные кресла

          от 6 275 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кресло подвесное TENERIFE, произведённого компанией ChiedoCover
          18 780 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное TENERIFE
          Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 275 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное SIESTA2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
          12 085 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло BEND
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND2, произведённого компанией ChiedoCover
          10 285 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло BEND2
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
          12 850 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесное 1-местное кресло BEND3
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло TRENTO, произведённого компанией ChiedoCover
          17 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесное 1-местное кресло TRENTO
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло VEIL
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло MALTA
          Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
          16 830 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесное 1-местное кресло VEIL2
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
          15 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесное 1-местное кресло CAPONE
          Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
          22 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесное 2-местное кресло COMPACT
          Настоящее фото товара Подвесное 2-местное кресло SIESTA, произведённого компанией ChiedoCover
          22 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесное 2-местное кресло SIESTA
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло подвесное Habitation, плетеное
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Jansjo из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Hoting из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Belvik из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Raselle из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное Raselle из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Bratten из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Dark-S, произведённого компанией ChiedoCover
          17 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Dark-S
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Gunnarn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Gunnarn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Roka из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Roka из искусственного ротанга
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Кресло подвесное Jorn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          18 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Jorn из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Orange-S, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло подвесное Orange-S
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Dark-S среднее, произведённого компанией ChiedoCover
          18 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Dark-S среднее
          Настоящее фото товара Кресло подвесное без стойки, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное без стойки
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Rengard, произведённого компанией ChiedoCover
          19 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло подвесное Rengard
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Amliden из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          19 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное Amliden из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Sikforce из натурального ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло подвесное Sikforce из натурального ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Savast из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Savast из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Tore из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Tore из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Loue из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло подвесное Loue из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Hirvas из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Hirvas из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Misi Silver из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Misi Silver из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Misi Brown из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло подвесное Misi Brown из искусственного ротанга
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Кресло подвесное Saija из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Saija из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Ckyne из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Ckyne из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Ckyne green из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          21 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло подвесное Ckyne green из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Rabi из искусственного ротанга , произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло подвесное Rabi из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Dark-S большое, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло подвесное Dark-S большое
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Herman из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло подвесное Herman из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          26 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло подвесное Malsike из искусственного ротанга
          Настоящее фото товара Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
          24 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло подвесное Chyske из искусственного ротанга

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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