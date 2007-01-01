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          Светильники Хай-тек

          от 1 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 080 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
          41 574 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Edelweiss
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Citilux Аврора
          Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
          Настоящее фото товара Спот Citilux Декарт, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Citilux Декарт
          Настоящее фото товара Люстра Астери: Клевер, произведённого компанией ChiedoCover
          30 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Астери: Клевер
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Люстра Астери, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Астери
          Настоящее фото товара Люстра Блум, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Блум
          Настоящее фото товара Люстра Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Бордо
          Настоящее фото товара Люстра Брайт вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Брайт вертикальный
          Настоящее фото товара Люстра Брайт горизонтальный, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Брайт горизонтальный
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн боковой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Бриллайн боковой
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн директ, произведённого компанией ChiedoCover
          31 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Бриллайн директ
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн линейный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Бриллайн линейный
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Бриллайн
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Люстра Вирту, произведённого компанией ChiedoCover
          58 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Вирту
          Настоящее фото товара Люстра Гамма, произведённого компанией ChiedoCover
          88 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Гамма
          Настоящее фото товара Люстра Гиперион, произведённого компанией ChiedoCover
          33 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Гиперион
          Настоящее фото товара Люстра Глоу композиция, произведённого компанией ChiedoCover
          35 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Глоу композиция
          Настоящее фото товара Люстра Глоу Мосс, произведённого компанией ChiedoCover
          26 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Глоу Мосс
          Настоящее фото товара Люстра Глоу, произведённого компанией ChiedoCover
          14 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Люстра Глоу
          Настоящее фото товара Люстра Глоу софт, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Глоу софт
          Настоящее фото товара Люстра Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
          32 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Дельта
          Настоящее фото товара Люстра Дива, произведённого компанией ChiedoCover
          12 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Дива
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Люстра Инди, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Инди
          Настоящее фото товара Люстра Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Кристалл
          Настоящее фото товара Линейный светильник, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Линейный светильник
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Люминаре, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Люминаре
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Ньюлайн, произведённого компанией ChiedoCover
          29 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Ньюлайн
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Овал, произведённого компанией ChiedoCover
          26 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Овал
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Омега, произведённого компанией ChiedoCover
          57 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Омега
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Симфония, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Симфония
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Солярис, произведённого компанией ChiedoCover
          38 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Солярис
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Спарк, произведённого компанией ChiedoCover
          29 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Спарк
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия Плант, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Стэрия Плант
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия боковое свечение, произведённого компанией ChiedoCover
          24 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Стэрия боковое свечение
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Стэрия вертикальный
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции, произведённого компанией ChiedoCover
          55 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия клевер, произведённого компанией ChiedoCover
          49 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Стэрия клевер
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия композиция, произведённого компанией ChiedoCover
          26 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Стэрия композиция
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия мосс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Стэрия мосс
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Стэрия
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия полукруг, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Стэрия полукруг
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия с зеркалом, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Стэрия с зеркалом
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Электро, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Электро

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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