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          Товары по акции

          Полукресла

          от 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полукресло Кайя
          Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Беннет
          Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Мартин
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотта
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
          10 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотт
          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 940 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 120 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Марс, микрофибра цвет горчичный
          Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
          6 990 ₽19 170 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Лофт
          Настоящее фото товара Полукресло Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          9 990 ₽11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Калипсо
          Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Самбука
          Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Эдвард Симпл
          Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Флорида
          Настоящее фото товара Стул Halmar K274, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Halmar K274, темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve malawi, синий, тк.BL86
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Atreve prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
          20 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68
          Настоящее фото товара Стул Atreve prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Atreve prince, glamour, ножки черные, GLRT
          Настоящее фото товара Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Atreve hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Atreve huan II, серый
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve huan II, желтый
          Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267
          Настоящее фото товара Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Atreve lancelot, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Atreve lancelot, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Atreve lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve lancelot, синий
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Atreve huan II, синий
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve huan II, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, медовый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve huan II, медовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve malawi, бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, медовый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Atreve malawi, медовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve malawi, рубиновый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Atreve malawi, рубиновый
          Настоящее фото товара Стул Atreve huan II, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Atreve huan II, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Atreve royal, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve royal, графитовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve royal, бисквитный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve royal, бисквитный
          Настоящее фото товара Стул Signal passo II velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Signal passo II velvet, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Signal passo II velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Signal passo II velvet, серый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve tulip, синий
          Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Atreve tulip, серебристый
          Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, медовый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Atreve tulip, медовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Atreve tulip, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Atreve tulip, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Atreve tulip, бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Atreve camel, лиловый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Atreve camel, лиловый, ножки черные
          Настоящее фото товара Стул Atreve camel, лиловый, ножки czarno-zlota, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Atreve camel, лиловый, ножки czarno-zlota
          Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Signal cherry velvet, синий

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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