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Полукресла

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, шенилл Берта 213, ножки бук

6
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр

9
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен

43
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука, велюр

99
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче , велюр Холланд 38 фиолетовый

48
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге

47
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая

47
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

98
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, оранжево-голубой

78
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех

61
Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Полукресло Флорида

41
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак

44
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, серо-розовый

97
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон велюр изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон велюр изумруд

50
Фотография товара Полукресло Джеймс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Полукресло Джеймс

95
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Полукресло Мартин

66
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, произведённого компанией ChiedoCover
27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05

47
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло ВудМолд, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, оранжевый

31
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 92 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, красный

43
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 89 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, тёмно-бежевый

39
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 82 шт.
Элегантные диваны. Российского производства
Фотография товара Кресло ВудМолд, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, серый

35
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло ВудМолд, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВудМолд, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Кресло ВудМолд, салатовый

38
  • зеленый
  • бежевый
  • красный
  • оранжевый
Фотография товара Кресло Diego от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Diego, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Diego

49
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло Nils от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nils, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Кресло Nils

46
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 69050
22 990 ₽

Кресло офисное LIBRA рогожка серый

26
  • белый, серый
  • черный
В наличии 106 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Ease, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ease, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 79025
16 990 ₽

Кресло лаунж Ease, серый

26
  • белый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
В наличии 2 шт.В пути 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Ease, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ease, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 79025
16 990 ₽

Кресло лаунж Ease, коричневый

26
  • белый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Ease, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ease, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 79025
16 990 ₽

Кресло лаунж Ease, белый

26
  • белый, черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный
В наличии 2 шт.В пути 14 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Фурла 230, ножки бук, морилка старинный орех

6
Фотография товара Полукресло Мунро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мунро, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Полукресло Мунро

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук

13
Школьная мебель
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас старый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас старый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас старый орех

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тиара 83, каркас орех

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 80, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тиара 80, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тиара 80, каркас венге

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Коннект 36, каркас старый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Коннект 36, каркас старый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Коннект 36, каркас старый орех

10
Фотография товара Полукресло Дэнди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дэнди, произведённого компанией ChiedoCover
47 190

Полукресло Дэнди

15
Фотография товара Полукресло Дублин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
38 490

Полукресло Дублин

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Полукресло Эспен, произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Полукресло Эспен

9
Настоящее фото товара Полукресло Рефлекс, произведённого компанией ChiedoCover
36 190

Полукресло Рефлекс

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тиара 83, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тиара 83, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
6 69019
8 190 ₽

Полукресло Фенди, велюр Тиара 83, ножки бук морилка черная

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная

9
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 99044
15 790 ₽

Полукресло Дольче, жаккард Бреид 30, ножки бук, морилка черная

6
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 153, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Фурла 153, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Фурла 153, морилка венге

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге

12
Распродажа
Фотография товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех

13
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый

13
В наличии 20 шт.

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