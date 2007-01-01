Комплексные решения
Здесь вы найдёте самые интересные решения для заведений общественного питания.
Гостиничный номер с мебелью серии "Открытие"
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Товары в комплекте
Стол туалетный Открытие110 690 ₽
Стол чайный Открытие115 690 ₽
Панель стеновая Открытие, для ТВ117 890 ₽
Тумба прикроватная Открытие15 090 ₽
Панель стеновая Открытие, для кровати 135 790 ₽
Комплектом дешевле!
Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.Цена комплектом
От 124 186 ₽Сумма товаров по отдельности
От 125 440 ₽
Оформление номера в гостинице - White Room
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Товары в комплекте
Зеркало Офир38 490 ₽
Комплект для зоны прихожей Офир163 790 ₽
Стол письменный Офир126 490 ₽
Стол журнальный Офир115 290 ₽
Комплектом дешевле!
Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.Цена комплектом
От 166 736 ₽Сумма товаров по отдельности
От 168 420 ₽
Оформление номера в гостинице - Forest
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Товары в комплекте
Зеркало Офир28 490 ₽
Багажница с вешалкой Офир122 390 ₽
Шкаф Офир141 490 ₽
Комплектом дешевле!
Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.Цена комплектом
От 139 323 ₽Сумма товаров по отдельности
От 140 730 ₽