Комплексные решения

Здесь вы найдёте самые интересные решения для заведений общественного питания.

Гостиничный номер с мебелью серии "Открытие"

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Товары в комплекте

Прихожая Открытие, с нишей под сейф и холодильник140 290 ₽
Стол туалетный Открытие110 690 ₽
Стол чайный Открытие115 690 ₽
Панель стеновая Открытие, для ТВ117 890 ₽
Тумба прикроватная Открытие15 090 ₽
Панель стеновая Открытие, для кровати 135 790 ₽

Комплектом дешевле!

Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.

Цена комплектом
От 124 186
Сумма товаров по отдельности
От 125 440

Оформление номера в гостинице - White Room

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Товары в комплекте

Зеркало Офир38 490 ₽
Комплект для зоны прихожей Офир163 790 ₽
Стол письменный Офир126 490 ₽
Стол журнальный Офир115 290 ₽
Тумба прикроватная Офир, с двумя ящиком218 690 ₽

Комплектом дешевле!

Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.

Цена комплектом
От 166 736
Сумма товаров по отдельности
От 168 420

Оформление номера в гостинице - Forest

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Товары в комплекте

Тумба прикроватная Офир, с двумя ящиком218 690 ₽
Зеркало Офир28 490 ₽
Туалетный столик Офир, с одним ящиком122 490 ₽
Багажница с вешалкой Офир122 390 ₽
Шкаф Офир141 490 ₽

Комплектом дешевле!

Позиции, обивку и материалы можно изменить под ваш проект.

Цена комплектом
От 139 323
Сумма товаров по отдельности
От 140 730