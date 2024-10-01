Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм
Тарелка глубокая «Эвридэй»
Вилка столовая «Ауде», длина 200мм
Ложка столовая «Киото»
Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм
Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм
Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый
Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый
Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая
Щипцы для сахара и льда сталь нержавеющая
Доска для подачи дуб, темно- коричневый
Доска для подачи из дуба, черная
Шампанское-блюдце «Хэпберн»
Шампанское-блюдце «Каберне»
Вилка столовая «Аркада»
Ложка столовая «Роял»
Тарелка «Скандинавия», мелкая
Тарелка «Агат»
Мельница для соли «Лайн» бук
Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий
Креманка «Версатиль» стекло
Креманка «Версатиль» стекло, прозрачная
Нож столовый «Визув», длина 210мм
Нож столовый «Киа»
Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный
Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор, черный
Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый
Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый
Баранчик сталь нержавеющая
Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая
Бокал для вина «Касабланка», 0.34л
Бокал для вина «Касабланка»
Молочник «Революшн Гранит», фарфор 85 мл, серый, коричневый
Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый
Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор
Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор
Блюдо эмалированная сталь
Блюдо эмалированная сталь белый, синий
Стакан для горячих напитков «Счастье», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый
Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый
Ложка столовая «Профиль»
Ложка столовая «Водопад Сардиния»
Пепельница «Меркури», фарфор, белый
Пепельница «Форум», фарфор, белый
Кружка для пива «Паб», 0,67л
Кружка для пива «Ладья», 0,5л
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный
Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный
Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л
Кувшин «Талассиос», керамика 1,4л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л
Конус для картофеля фри черно-белый
Бумага для подачи
Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см
Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см