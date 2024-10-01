Посуда и столовые приборы

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Посуда для напитков

1 984 товара
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
18015
210 ₽

Тарелка «Кунстверк», мелкая, диаметр 185мм

9
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эвридэй», произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Тарелка глубокая «Эвридэй»

6
В наличии 1667 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
14042
240 ₽

Вилка столовая «Ауде», длина 200мм

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Киото», произведённого компанией ChiedoCover
28010
310 ₽

Ложка столовая «Киото»

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
64010
710 ₽

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
6509
710 ₽

Тарелка «Маррон Реативо», ширина 220мм

9
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 0207
1 090 ₽

Молочник «Террамеса мастед», фарфор 140 мл, светло-коричневый

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый , произведённого компанией ChiedoCover
1 3404
1 390 ₽

Молочник «Крафт Распберри», фарфор 185 мл, розовый

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
43016
510 ₽

Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для сахара и льда сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
29026
390 ₽

Щипцы для сахара и льда сталь нержавеющая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9807
3 190 ₽

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 9807
3 190 ₽

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Хэпберн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Хэпберн», произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Шампанское-блюдце «Хэпберн»

9
В наличии 622 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Каберне» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Каберне», произведённого компанией ChiedoCover
6608
710 ₽

Шампанское-блюдце «Каберне»

11
В наличии 599 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
45010
500 ₽

Вилка столовая «Аркада»

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Роял» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Роял», произведённого компанией ChiedoCover
1 0108
1 090 ₽

Ложка столовая «Роял»

5
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Скандинавия», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
6608
710 ₽

Тарелка «Скандинавия», мелкая

5
В наличии 230 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», произведённого компанией ChiedoCover
1 0207
1 090 ₽

Тарелка «Агат»

14
В наличии 312 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для соли «Лайн» бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 4508
4 790 ₽

Мельница для соли «Лайн» бук

8
В наличии 104 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
4 3508
4 690 ₽

Мельница для перца «Лайн» бук, алюминий

7
В наличии 98 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Версатиль» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
33020
410 ₽

Креманка «Версатиль» стекло

14
В наличии 2500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Версатиль» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Креманка «Версатиль» стекло, прозрачная

14
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Визув», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
12046
220 ₽

Нож столовый «Визув», длина 210мм

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киа», произведённого компанией ChiedoCover
1 1504
1 190 ₽

Нож столовый «Киа»

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Соусник прямоугольный «Агат» фарфор 50 мл, красный

5
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13039
210 ₽

Соусник прямоугольный «Кунстверк» фарфор, черный

15
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
37010
410 ₽

Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый

15
В наличии 100 шт.
Чехлы на стулья
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Подставка под горячее круглая, сосна, коричневый

5
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4506
2 590 ₽

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 9308
2 090 ₽

Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», 0.34л, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Бокал для вина «Касабланка»

10
В наличии 3000 шт.
Настоящее фото товара Молочник «Революшн Гранит», фарфор 85 мл, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 600

Молочник «Революшн Гранит», фарфор 85 мл, серый, коричневый

8
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый , произведённого компанией ChiedoCover
1 5205
1 590 ₽

Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Сахарница без крышки «Эрбосо Реативо» фарфор

6
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
4003
410 ₽

Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор

8
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо эмалированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Блюдо эмалированная сталь

14
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо эмалированная сталь белый, синий , произведённого компанией ChiedoCover
55010
610 ₽

Блюдо эмалированная сталь белый, синий

15
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков «Счастье», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16024
210 ₽

Стакан для горячих напитков «Счастье», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый

13
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15029
210 ₽

Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый

6
В наличии 25 шт.
Складные стулья
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
36013
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый

15
В наличии 110 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3808
410 ₽

Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковый, 0,6 л, фиолетовый

14
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Профиль», произведённого компанией ChiedoCover
53014
610 ₽

Ложка столовая «Профиль»

7
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Водопад Сардиния» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Водопад Сардиния», произведённого компанией ChiedoCover
7002
710 ₽

Ложка столовая «Водопад Сардиния»

5
В наличии 74 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Меркури», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24023
310 ₽

Пепельница «Меркури», фарфор, белый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Форум», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
35015
410 ₽

Пепельница «Форум», фарфор, белый

8
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Паб», 0,67л, произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Кружка для пива «Паб», 0,67л

12
В наличии 882 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Ладья», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
15029
210 ₽

Кружка для пива «Ладья», 0,5л

12
В наличии 1724 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 35 мл, 10 см, черный

10
В наличии 864 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

15
В наличии 80 шт.
Фотография товара Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
1 600

Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л

10
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Талассиос», керамика 1,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Талассиос», керамика 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
3 6407
3 890 ₽

Кувшин «Талассиос», керамика 1,4л

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Конус для картофеля фри черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 5208
5 990 ₽

Конус для картофеля фри черно-белый

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
3 09010
3 400 ₽

Бумага для подачи

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 4004
2 490 ₽

Набор для специй и салфеток, дуб, 10 см

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 4004
2 490 ₽

Набор для специй, и салфеток, бук, 10 см

13
В наличии 78 шт.
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