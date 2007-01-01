Летние стулья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Vallen из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
12 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло подвесное Kubbe, плетеное из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло подвесное Rosson из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул с подлокотниками Olga, с подушкой
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул без подлокотников Olga, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 230 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул без подлокотников Olga, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул уличный из реек, темный
Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул CAFE (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул CAFE2 (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover-10%
4 225 ₽4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE2 (алюминий)
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-15%
3 490 ₽4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (сталь)
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул CAFE3 (алюминий)
Настоящее фото товара Стул NANT2, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул NANT2
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул NANT, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул NANT
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой
Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Toby белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bee, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Bee, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Луч, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Луч, бордо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Луч, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Луч, зеленый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Рекс, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Рекс, бордо
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Рекс, зеленый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Рекс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Рекс, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Стандарт, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Стандарт, желтый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Стандарт, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
890 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Стандарт, синий
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Bo, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bo, черный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул пластиковый Bo, прозрачный
Настоящее фото товара Стул пластиковый складной Capri, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый складной Capri, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый складной Capri, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый складной Capri, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь
Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1060, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый GS 1060
Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1068, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый GS 1068

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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