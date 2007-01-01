Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

Гарантийные обязательства распространяются на дефекты производственного характера.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты товара, возникшие в связи с нарушением правил эксплуатации, размещенных на сайте chiedocover.ru, механическим повреждением товара.

В случае возникновения (обнаружения) дефекта товара, если будет установлено, что дефект носит производственный характер, Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены товара, либо безвозмездного устранения данного дефекта, либо соразмерного уменьшения цены товара.

Порядок предъявления претензии по качеству

Претензия о возникновении (обнаружении) недостатка товара оформляется Заказчиком письменно и направляется Поставщику с приложением копии договора поставки, акта приёмки товара, фото/видео-изображений дефекта товара и иных документов, подтверждающих наличие и причину возникновения дефекта.

Поставщик в течение 10 дней с даты получения претензии обязан направить в адрес Заказчика мотивированный ответ с принятым по результатам рассмотрения претензии решением.

В случае принятия Сторонами решения о ремонте/замене товара, ремонт/замена товара производится в течение 14 рабочих дней. В случае, если для осуществления ремонта/замены товара в указанный срок отсутствует какая-либо возможность, Стороны принимают решение о продлении срока ремонта/замены, либо приходят к иному оглашению о порядке исполнения гарантийных обязательств.

В случае изменения в ходе производства товара по инициативе Заказчика стандартных характеристик товара, Поставщик не несёт ответственности за возникновение дефектов, связанных с таким изменением, а гарантийное обслуживание не производится.

В случае приобретения товара разными партиями, Поставщик не гарантирует полного соответствия цвета, фактуры, размеров и т.д. комплектующих товара.

Порядок возврата товара

Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику.

В соответствии с п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса РФ, требование о расторжении договора и возврате уплаченной за товар денежной суммы может быть предъявлено в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

При обнаружении устранимых недостатков товара производственного характера, либо иных недостатков, которые возникли до момента поставки товара, в соответствии с п. 1 ст. 475 ГК РФ, возможны следующие варианты:

соразмерное уменьшение покупной цены товара;

безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок;

возмещение Ваших расходов на устранение недостатков товара.

В случае приобретения товара физическим лицом исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при обнаружении ненадлежащего качества товара, покупатель вправе по своему выбору заявлять требования, установленные ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Если товар качественный и приобретен физическим лицом исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в течение 14 дней с даты покупки покупатель может требовать замены товара на аналогичный, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (вариант, что просто не нравится и другие, не перечисленные здесь причины не являются основанием). Обмен товара проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

Возврат товара производится, если аналогичный товар (подходящий по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации) отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу.

Обращаем внимание, что требование о возврате товара надлежащего качества не может быть предъявлено в отношении мебели, посуды и принадлежностей столовых и кухонных товаров, а также иных товаров, в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55.