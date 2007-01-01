Диваны для дома

Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
42 840 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Роял с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 3-местный барный
Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Шлягер
Настоящее фото товара Диван Пафос, произведённого компанией ChiedoCover
44 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пафос
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
89 999 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester (Честер) кожаный
Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
85 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер угловой
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
75 300 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
53 185 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
103 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Честерфилд угловой
Настоящее фото товара Диван Честерфилд, произведённого компанией ChiedoCover
39 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Честерфилд
Настоящее фото товара Диван Честер, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
37 800 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Честер
Настоящее фото товара Диван Честер Лайт бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер Лайт бургунди
Настоящее фото товара Диван Честер черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 800 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер черный
Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
85 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Честер двухместный
Настоящее фото товара Диван Честерфилд Style 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
55 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Честерфилд Style 3-х местный
Настоящее фото товара Диван Честерфилд Сити 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
54 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Честерфилд Сити 3-х местный
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Настоящее фото товара Диван Честерфилд Style 2х-местный, произведённого компанией ChiedoCover
47 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честерфилд Style 2х-местный
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
75 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
75 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
119 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
67 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Chesterfield Lux трехместный желтый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
67 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
65 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
65 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Настоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
112 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Chester диван лавсит
Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
149 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Chester диван 3-х местный
Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
59 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Chester S двухместный
Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
69 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Chester S трехместный
Настоящее фото товара Диван Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
56 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Ричард
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
59 930 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Пэчворк "Бергамо"
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Морской этюд", произведённого компанией ChiedoCover
53 130 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Пэчворк "Морской этюд"
Настоящее фото товара Диван Malden, серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 800 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Malden, серый
Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Викибаунс
Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Моби Дик кофе
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван Уолси бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Уолси бежевый
Настоящее фото товара Диван Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Рольф
Настоящее фото товара Диван Джеймс клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
43 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Джеймс клик-кляк
Настоящее фото товара Диван Казанова, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
33 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Казанова

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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