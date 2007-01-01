Тележки для горничных

Сначала популярные
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л
Настоящее фото товара Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
26 400 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ, каркас из нержавейки
Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная
Настоящее фото товара Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Настоящее фото товара Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком, произведённого компанией ChiedoCover
19 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, произведённого компанией ChiedoCover
32 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
19 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, пластик
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками, произведённого компанией ChiedoCover
27 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для горничных с полками и 2-мя желтыми мешками
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для горничных с полками и 2-мя мешками, серая
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-1, произведённого компанией ChiedoCover
10 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для уборки, ТУ-1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-4.2, произведённого компанией ChiedoCover
17 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для уборки, ТУ-4.2
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Настоящее фото товара Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Ведро на колесах 1х20L с отжимом компакт, ТУ-9.1
Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Настоящее фото товара Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3
Настоящее фото товара Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Настоящее фото товара Тележка многофункциональная универсальная, ТУ-9.7, произведённого компанией ChiedoCover
19 190 ₽
Оптовая цена
5
Тележка многофункциональная универсальная, ТУ-9.7
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Уборочная тележка 2-х ведерная, ТУ-10, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Уборочная тележка 2-х ведерная, ТУ-10
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ПО ТУ 1, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для уборки, ПО ТУ 1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ПО ТУ 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для уборки, ПО ТУ 2
Настоящее фото товара Тележка для уборки Rubbermaid, произведённого компанией ChiedoCover
74 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Тележка для уборки Rubbermaid
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15, произведённого компанией ChiedoCover
8 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 17, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для прачечной, ТП 17
Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 19, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка для прачечной, ТП 19
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel Compact, произведённого компанией ChiedoCover
66 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для горничной Magic Hotel Compact
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Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм, произведённого компанией ChiedoCover
86 590 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 890B, произведённого компанией ChiedoCover
73 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Тележка для горничной Magic Hotel 890B
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
73 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для горничной Magic Hotel 850 Safety
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
49 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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