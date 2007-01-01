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          Товары по акции

          Подвесные светильники

          от 1 020 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
          3 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Cantina
          Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник Ideal Lux Deda
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD S53, произведённого компанией ChiedoCover
          1 020 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Imex MD S53
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Imex MD
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
          17 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Вегас алюминий
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Румба белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Румба белый
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Буги, произведённого компанией ChiedoCover
          5 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Citilux Буги
          Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 810 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Citilux CL
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Black
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Черный
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас Кофейный
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 110 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подвесной светильник Citilux Эдисон
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Оми, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Citilux Оми
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Stout by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          8 350 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подвесной светильник Beat Light Stout by Romatti
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          6 820 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Fat By Romatti черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 950 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Beat Light Fat By Romatti черный
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Evette modern, произведённого компанией ChiedoCover
          9 600 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник Evette modern
          Настоящее фото товара Подвесной светильник NESTEI by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник NESTEI by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник CIRQUE by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник CIRQUE by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Tuba by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Tuba by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник IC S , произведённого компанией ChiedoCover
          13 660 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник IC S
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Zamoza by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          6 940 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подвесной светильник Zamoza by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Christally by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          13 640 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Christally by Romatti
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Подвесной светильник Kepler by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          31 240 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Kepler by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник BallBe by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          13 770 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подвесной светильник BallBe by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Cipollet by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          22 220 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Cipollet by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          13 770 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Midl by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Loft Hawser by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
          31 010 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подвесной светильник Loft Hawser by Romatti
          Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 080 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Клетка
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Светильник лофт Трапеция
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Стрекоза
          Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Стрекоза 300
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт XXX
          Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
          6 040 ₽
          Оптовая цена
          5
          Светильник лофт 5 ламп
          Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Светильник лофт Зиг-Заг
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Светильник лофт Зиг-Заг Трио
          Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
          Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник лофт Вертолет
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 720 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 700 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник лофт Трапеция Виджинти
          Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
          Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №1, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Потолочный светильник Solen №1

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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