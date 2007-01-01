+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Секции стульев

          от 1 640 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 800 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 160 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция стульев 01
          Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
          29 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция стульев 02
          Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 590 ₽12 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция стульев 03
          Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция стульев 04
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция многоместная ИЗО-3 плюс
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция многоместная ИЗО-4 плюс
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная ИЗО-4
          Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция многоместная СМ-3 на балке
          Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная СМ-3
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная ИЗО-2
          Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция многоместная ИЗО-2 на балке
          Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Кортес
          Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Театро
          Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Северная Венеция
          Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Петергоф
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Сюита
          Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Сенат
          Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Салют
          Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Прима
          Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Прима Нью
          Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Москва
          Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Лира
          Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Грация
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Брифинг
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Брифинг Экстра
          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция стульев деревянная без подлокотников
          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция стульев деревянная с подлокотниками
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция перфорированная 4х местная
          Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм Аут , произведённого компанией ChiedoCover
          8 805 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция многоместная Тайм Аут
          Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Тайм
          Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант+, произведённого компанией ChiedoCover
          8 195 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная Эмигрант+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, произведённого компанией ChiedoCover
          7 625 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная Эмигрант

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют