Мраморные столы

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Настоящее фото товара Стол Darwin антрацит/ серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Darwin антрацит/ серый мрамор
Настоящее фото товара Стол Darwin черный/ коричневый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Darwin черный/ коричневый мрамор
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
5
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / белый
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото
Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
32 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана
Настоящее фото товара Стол Alezio 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
99 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Alezio 160 белый мрамор матовый
Настоящее фото товара Стол Alto 160 черный мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 100 ₽
Оптовая цена
5
Стол Alto 160 черный мрамор матовый
Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
100 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Belluno 160 белый мрамор матовый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Corner 120 камень белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
46 400 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Corner 120 камень белый мрамор
Настоящее фото товара Стол Caststeel 130 стекло под мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
55 650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Caststeel 130 стекло под мрамор
Настоящее фото товара Стол №29 серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
22 500 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол №29 серый мрамор
Настоящее фото товара Журнальный столик, искусственный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
12 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик, искусственный мрамор
Настоящее фото товара Журнальный столик из стали и мрамора, произведённого компанией ChiedoCover
52 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик из стали и мрамора
Настоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
39 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Настоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
41 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло
Настоящее фото товара Консоль с белым мрамором Butterfly, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Консоль с белым мрамором Butterfly

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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