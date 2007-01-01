Кресло Денди с английской утяжкой
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Полукресло Самбука
Полукресло Флорида
Кресло Байрон
Кресло Лаура
Кресло Charm
Кресло Чикаго
Кресло Филадельфия хаки
Кресло Филадельфия черно-белое
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис глубокий синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Вильям
Кресло Шангрила
Кресло Oppo
Кресло Oppo, синий
Кресло Камелия серый
Кресло Камелия сине-зеленый
Кресло Камелия шоколад
Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак
Кресло Flemming
Кресло Flemming, желтый
Кресло Flemming, розовый
Кресло Eames DSW пэчворк
Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое
Кресло Oysho, розовый
Кресло Verdi, серый, золотистые ножки
Кресло Rofl mid
Кресло Rofl