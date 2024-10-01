Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр
Чехол на подушку, тик, 50*70
Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка
Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр
Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя
Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан
Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см
Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70
Покрывало стеганное Софт 1400, канвас
Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430грДоставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Наматрасник стеганый Сегмент эконом 800, на резинках
Подушка Комфорт, поплин, 50*70
Покрывало Гобелен, 1400 мм
Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр
Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках
Подушка Капсула, 50*70
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр
Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр
Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с непромокаемым бортом из мулетона 25см
Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70
Наматрасник Дабл джерси премиум 800, на резинках
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр
Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр
Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см
Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 50*70
Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр
Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, с непромокаемым бортом 25см
Подушка Комфорт, микрофибра, 50*70
Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр
Наматрасник Аквастоп 800, с бортом из бязи 25см
Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 50*70
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр
Наматрасник Дабл Джерси Люкс 800, на резинках
Тапочки махровые открытый нос, белые
Наматрасник Аквастоп 800, на резинках
Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан
Тапочки велюровые открытый нос, белый
Простыня 2600 х 2700, сатин 60 / 40, гладкий
Коврик Ножки, 700гр
Халат махровый ПРЕМИУМ+
Подушка, лебяжий пух, 50*70
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр
Тапочки велюровые закрытый нос, синие
Простыня, 2400 х 2600, сатин 60 / 40, гладкий
Коврик Ножки, 650гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр
Халат махровый ПРЕМИУМ
Наматрасник Аквастоп 900, на резинках
Подушка, лебяжий пух, 70*70
Покрывало Гобелен, 1800 мм
Тюль однотонная вуаль 4000, без утяжелителя
Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр
Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2050, тик, 150гр