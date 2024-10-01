Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр

Чехол на подушку, тик, 50*70

Тюль однотонная вуаль 3000, без утяжелителя

Наматрасник Дабл джерси премиум 800, с бортом из бязи 25см

Чехол на подушку, стеганный поплин, 50*70

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