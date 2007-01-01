Барные подстолья

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Подстолье барное металлическое 1255, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье барное металлическое 1255
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1249, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1249
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1248, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье барное чугунное 1248
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1273, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье барное чугунное 1273
Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1264, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье барное из нержавеющей стали 1264
Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Подстолье барное хромированное 1204
Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1252, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье барное из нержавеющей стали 1252
Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1004, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье барное хромированное 1004
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1049
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Подстолье Круз МЛБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Подстолье Круз МЛБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз 80МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Круз 80МУБ
Настоящее фото товара Подстолье Круз 60МУБ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье Круз 60МУБ
Настоящее фото товара Подстолье Мегаполис 76МБ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Мегаполис 76МБ
Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1030EM барное, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
5
Стальное Подстолье 1030EM барное
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БК, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Тоскана БК
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БП1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Тоскана БП1
Настоящее фото товара Подстолье Тоскана БП2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Тоскана БП2
Настоящее фото товара Подстолье Бари К, барное , произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Подстолье Бари К, барное
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Настоящее фото товара Подстолье Опера, барное , произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье Опера, барное
Настоящее фото товара Барное подстолье Бари, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Барное подстолье Бари
Настоящее фото товара Барное подстолье Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Барное подстолье Тулип
Настоящее фото товара Подстолье Ярис, барное, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подстолье Ярис, барное
Настоящее фото товара Подстолье Малевич №1, барное, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подстолье Малевич №1, барное
Настоящее фото товара Подстолье Малевич №2, барное, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье Малевич №2, барное
Настоящее фото товара Подстолье барное из нержавеющей стали 1265, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье барное из нержавеющей стали 1265
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1049, зеленый
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье барное чугунное 1049, золото
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Подстолье барное чугунное 1049, красный
Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Подстолье барное чугунное 1049, синий
Настоящее фото товара Подстолье барное 1145, произведённого компанией ChiedoCover
4 610 ₽
Оптовая цена
4.1
Подстолье барное 1145

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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