Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая
Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Адажио», сталь нержавеющая
Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Нож столовый «Лаццо», длина 240мм
Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь
Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая
Ложка чайная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ложка чайная, «Модэна», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Эко Багет», сталь
Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая
Вилка для устриц «Кубизм 21» хромированная сталь
Вилка для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Роял» хромированная сталь
Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Аркада Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный
Ложка чайная, «Суперга», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый
Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный
Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см
Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая
Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый
Нож для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Филет» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая