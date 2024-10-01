Приборы столовые

Вилки

Вилки

121 товар
Ложки

Ложки

113 товаров
Ножи

Ножи

154 товара
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Нож для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
8605
900 ₽

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая

7
В наличии 262 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6903
710 ₽

Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
37010
410 ₽

Вилка для рыбы «Аляска», сталь нержавеющая

10
В наличии 113 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Адажио», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
54012
610 ₽

Вилка для рыбы «Адажио», сталь нержавеющая

9
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
15029
210 ₽

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая

9
В наличии 5760 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
15029
210 ₽

Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Ложка чайная, «Нова бэйсик», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

11
В наличии 2500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
99010
1 090 ₽

Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая

6
В наличии
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
16024
210 ₽

Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая

12
В наличии 307 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая

8
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
62013
710 ₽

Вилка для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
4064
110 ₽

Ложка чайная, «Визув», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

12
В наличии 10200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
13039
210 ₽

Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая

5
В наличии 3600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Модэна», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
4064
110 ₽

Ложка чайная, «Модэна», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

14
В наличии 3152 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 3 см, черный, матовый

15
В наличии 2352 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2005
210 ₽

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Эко Багет», сталь, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Эко Багет», сталь

5
В наличии 212 шт.
Белая мебель
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3905
410 ₽

Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая

15
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

12
В наличии 235 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц «Кубизм 21» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
1 1504
1 190 ₽

Вилка для устриц «Кубизм 21» хромированная сталь

15
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3808
410 ₽

Вилка для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая

14
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая

5
В наличии 107 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
55010
610 ₽

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

10
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
37010
410 ₽

Нож для рыбы «Аркада» сталь нержавеющая

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Роял» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
9406
990 ₽

Нож для рыбы «Роял» хромированная сталь

9
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Ложка чайная, «М18», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

13
В наличии 1780 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая

15
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

7
В наличии 2508 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аркада Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Ложка кофейная, «Аркада Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
мягкие секции стульев
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
24023
310 ₽

Ложка чайная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 694 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
9019
110 ₽

Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
36013
410 ₽

Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Суперга», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
12043
210 ₽

Ложка чайная, «Суперга», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

14
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 245 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
17020
210 ₽

Ложка чайная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

8
В наличии 343 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
4064
110 ₽

Ложка чайная, «Оптима Лайт», сталь нержавеющая, 29 мм, серебристый

6
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный

8
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см, произведённого компанией ChiedoCover
43016
510 ₽

Ложка для коктейлей, «Лозанна», сталь нержавеющая, 15 см

8
В наличии 242 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
19035
290 ₽

Ложка кофейная, «Лаццо Патина», сталь нержавеющая, 11,5 см, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая

7
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Вилка для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
21033
310 ₽

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

12
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6509
710 ₽

Нож для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая

8
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Филет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
4806
510 ₽

Нож для рыбы «Филет» сталь нержавеющая

15
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
1 7801
1 790 ₽

Вилка для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

14
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
6002
610 ₽

Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

13
В наличии 27 шт.
Фильтры
Сбросить