Работа в ChiedoCover
Кировская компания-производитель ChiedoCover заинтересована в людях, которые готовы зарабатывать и расти вместе с нами!
Мы стремительно развиваемся и будем рады видеть Вас в своей команде!
Кировская компания-производитель ChiedoCover заинтересована в людях, которые готовы зарабатывать и расти вместе с нами!
Мы стремительно развиваемся и будем рады видеть Вас в своей команде!
Работа в ChiedoCover — это отличная возможность получить огромный практический опыт и реализовать себя как специалиста. Наша компания — это уникальная площадка для проявления своих способностей и инициатив.
Мы — не только профессионалы своего дела, но и команда друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту и отлично провести время вместе. Наше главное отличие — это сильный корпоративный дух, позитивный настрой и нацеленность на результат!
Знакомство с должностью проходит последовательно, включая в себя вводное обучение. За новичком закрепляется опытный наставник, который поделится информацией и опытом.
Обучение — неотъемлемая часть нашей работы. У нас в компании свой отдел обучения, который нацелен на рост компетенций своих сотрудников. Поэтому даже сотрудники без опыта быстро вливаются в рабочий процесс!
Да, да и еще раз да! Амбициозные сотрудники, готовые развиваться и расти, а также показывающие отличные результаты, двигаются вверх по карьерной лестнице.
У каждого сотрудника доход складывается из фиксированной части и его показателей KPI. Эти показатели зависят от должности и функционала, но они всегда оценивают реальный вклад сотрудника в развитие нашей компании.
Ежегодно мы отмечаем ключевые праздники — Новый год, 23 февраля, 8 марта, День рождения компании. В компании принято коллективно поздравлять с Днем рождения каждого сотрудника. Коллеги устраивают для него небольшой сюрприз и дарят подарок.
HR проводит первичное собеседование, на котором мы познакомимся и составим первое впечатление друг о друге.
Вы пообщаетесь с будущим руководителем. Он подробно расскажет о специфике работы в нашей компании.
В отделе обучения вас познакомят с компанией и проведут вводное обучение. Расскажут о корпоративной культуре, продукции и проведут практические занятия.
В течение пробных дней вы узнаете всё о своей должности и поймёте, подходит ли вам эта работа.
Не беда! Большинство наших вакансий подходит для тех, кто желает развиваться в данном направлении, но имеет минимальные навыки. Рассматриваем кандидатов с желанием расти и развиваться.
Мы гарантируем уникальный опыт и возможность для реализации своих идей.
В ChiedoCover я пришла в 2020 году, сразу после окончания учёбы в университете.
У меня не было опыта работы, а только диплом по специальности и прохождение HR-клуба за спиной. Я начинала свой пусть с рекрутинга: подбирала персонал, училась, развивалась, прокачивала скиллы, становилась увереннее с каждым днем.
И вот, спустя год, я являюсь руководителем HR-отдела.
Это очень круто, когда компания дает возможность расти и развиваться, проявлять свой потенциал, достигать высоких результатов. Моя работа — это любимое дело, которое приносит мне удовольствие, а ChiedoCover — это возможность развивать свои профессиональные навыки, и становится ближе к своей мечте.
Я пришла в компанию в декабре 2018 года менеджером по закупу.
Через несколько месяцев я стала руководителем отдела закупа и создала свою команду профессионалов — менеджеров по закупу.
Работа в ChiedoCover — это активная работа, постоянные рост и развитие, а, главное, веселый и дружный коллектив.
В компании я работаю с 1 октября 2018 года. На работу я иду с желанием работать и зарабатывать, с желанием помогать людям в приобретении нашей продукции, решая их задачи и проблемы, с желанием общаться, потому что вокруг такие же заряженные люди!
Я действительно нашла любимое дело, которое приносит мне радость и считаю, что это моё призвание.
Год назад я пришел в компанию ChiedoCover как стажер в отдел продаж.
Работая в компании ты испытываешь то самое чувство, когда работать — в кайф! Коллектив, руководство — здесь все на одной волне. Я видел как росла компания, как себя реализовывают люди, получают карьерный рост, набираются опыта.
Работая в компании, я изменил своё мнение о работе на кого-то. Здесь тебя оценят по заслугам!
Моя карьера в компании началась в январе 2020 года. Работу в продажах можно сравнить со спортом. Каждый день перешагиваешь свой вчерашний результат, добиваясь определенного успеха и развития.
Стараюсь всегда держать высокую планку, не останавливаясь на достигнутом!
С 2021 года я занимаюсь обучением и развитием персонала в ChiedoCover.
Это место, где я получила возможность реализоваться в самой неожиданной для себя сфере. В компании полно идейных вдохновителей и успешных руководителей, которые заряжают и дают энергию для развития в профессии.
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