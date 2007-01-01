Почему у нас стоит работать?

Работа в ChiedoCover — это отличная возможность получить огромный практический опыт и реализовать себя как специалиста. Наша компания — это уникальная площадка для проявления своих способностей и инициатив.

Мы — не только профессионалы своего дела, но и команда друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту и отлично провести время вместе. Наше главное отличие — это сильный корпоративный дух, позитивный настрой и нацеленность на результат!

Как проходит адаптация новичков в компании?

Знакомство с должностью проходит последовательно, включая в себя вводное обучение. За новичком закрепляется опытный наставник, который поделится информацией и опытом.

Как проходит обучение?

Обучение — неотъемлемая часть нашей работы. У нас в компании свой отдел обучения, который нацелен на рост компетенций своих сотрудников. Поэтому даже сотрудники без опыта быстро вливаются в рабочий процесс!

Возможен ли карьерный рост в компании ChiedoCover?

Да, да и еще раз да! Амбициозные сотрудники, готовые развиваться и расти, а также показывающие отличные результаты, двигаются вверх по карьерной лестнице.

Какая система мотивации?

У каждого сотрудника доход складывается из фиксированной части и его показателей KPI. Эти показатели зависят от должности и функционала, но они всегда оценивают реальный вклад сотрудника в развитие нашей компании.

Как отмечаются корпоративные праздники?

Ежегодно мы отмечаем ключевые праздники — Новый год, 23 февраля, 8 марта, День рождения компании. В компании принято коллективно поздравлять с Днем рождения каждого сотрудника. Коллеги устраивают для него небольшой сюрприз и дарят подарок.