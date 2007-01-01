Что такое ChiedoCover?

Компания ChiedoCover является лидером по продаже мебели и текстиля в России.

Мы полностью оправдываем возложенные на нас ожидания. Наши клиенты становятся обладателями предельно качественной, максимально комфортной и долговечной мебели. Мы готовы выполнить заказы любого объема и уровня сложности.

Компания с 13-летней историей на рынке HoReCa

С 2007 года компания осуществляет бесперебойное производство банкетной мебели и элитного текстиля. В период с 2015 по 2018 годы было запущено производство стульев на металлокаркасе и деревянной мебели соответственно. Мы постоянно развиваемся и буквально с 2019 года открыли новое направление — производство мягкой мебели. В настоящее время наш каталог продукции удовлетворит запрос даже самых требовательных клиентов.