Что такое ChiedoCover?
Компания ChiedoCover является лидером по продаже мебели и текстиля в России.
Мы полностью оправдываем возложенные на нас ожидания. Наши клиенты становятся обладателями предельно качественной, максимально комфортной и долговечной мебели. Мы готовы выполнить заказы любого объема и уровня сложности.
Компания с 13-летней историей на рынке HoReCa
С 2007 года компания осуществляет бесперебойное производство банкетной мебели и элитного текстиля. В период с 2015 по 2018 годы было запущено производство стульев на металлокаркасе и деревянной мебели соответственно. Мы постоянно развиваемся и буквально с 2019 года открыли новое направление — производство мягкой мебели. В настоящее время наш каталог продукции удовлетворит запрос даже самых требовательных клиентов.
- 2007Основание компании
ChiedoCover
- 2015Запуск производства
стульев на металлокаркасе
- 2017Открытие дилерского
подразделения
- 2018Запуск производства
деревянных стульев
- 2019Запуск производства
мягкой мебели