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          Что такое ChiedoCover?

          Компания ChiedoCover является лидером по продаже мебели и текстиля в России.

          Мы полностью оправдываем возложенные на нас ожидания. Наши клиенты становятся обладателями предельно качественной, максимально комфортной и долговечной мебели. Мы готовы выполнить заказы любого объема и уровня сложности.

          Компания с 13-летней историей на рынке HoReCa

          С 2007 года компания осуществляет бесперебойное производство банкетной мебели и элитного текстиля. В период с 2015 по 2018 годы было запущено производство стульев на металлокаркасе и деревянной мебели соответственно. Мы постоянно развиваемся и буквально с 2019 года открыли новое направление — производство мягкой мебели. В настоящее время наш каталог продукции удовлетворит запрос даже самых требовательных клиентов.

          • 2007Основание компании
            ChiedoCover
          • 2015Запуск производства
            стульев на металлокаркасе
          • 2017Открытие дилерского
            подразделения
          • 2018Запуск производства
            деревянных стульев
          • 2019Запуск производства
            мягкой мебели

          Большой интернет-магазин

          Компания ChiedoCover предоставляет покупателям огромный выбор столов, стульев и другой мебели.

          Мы работаем по принципу «все в одном месте». Только на нашем сайте Вы найдете все необходимое для полноценного мебельного оснащения любого помещения.

          • 200категорий товаров
          • 6000товарных позиций
          Смотреть каталог

          6 собственных производств

          Мы сами производим мягкую мебель, деревянные стулья и стулья на металлокаркасе, столы, текстиль, мебель лофт, чтобы обеспечивать покупателей качественной и недорогой продукцией.

          В видео мы расскажем и покажем как рождаются новые продукты — те самые, которые используются многими клиентами во всех странах СНГ. Посмотрите и убедитесь — качество и внешний вид изделий соответствуют самым высоким требованиям.

          Подробнее о производстве

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          Сертификаты и декларации о соответствии

          Качество нашей продукции, безопасность её эксплуатации и соответствие стандартам и техническим регламентам подтверждено соответствующими документами.

          Свидетельство на товарный знак Кроссбэк (знак обслуживания)Сертификат о происхождении товара, стр.1 из 3Сертификат о происхождении товара, стр.2 из 3Сертификат о происхождении товара, стр.3 из 3

          Другие программы сотрудничества

          Все программы Приглашаем вас к сотрудничеству с одной из ведущих компаний-производителей в сфере HoReCa Прессе Нуждаетесь в экспертном мнении по конкретной теме или находитесь в поиске собеседника для интервью? Свяжитесь с нами! Производителям Приглашаем производителей в сфере HoReCa к сотрудничеству и предлагаем все наши ресурсы на благо общей прибыли Поставщикам Мы заинтересованы в поиске новых поставщиков оборудования и материалов, оставьте свои контакты! Производителям кухонного оборудования Занимаетесь кухонным оборудованием?
          Станьте нашим партнером!                     Представителям 110 представителей по России и СНГ уже зарабатывают вместе с нами, присоединяйтесь! Открыть магазин ChiedoCover Готовый бизнес-проект розничного магазина мебели с отлаженными рабочими процессами