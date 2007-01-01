Диваны премиум класса

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
89 999 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester (Честер) кожаный
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
75 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
75 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
119 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
85 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер угловой
Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
81 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
70 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
75 300 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
103 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Честерфилд угловой
Настоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
118 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Chester диван лавсит
Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
166 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Versace диван 3-х местный
Настоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
127 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Versace диван лавсит
Настоящее фото товара Диван угловой Бели, произведённого компанией ChiedoCover
73 220 ₽
Оптовая цена
5
Диван угловой Бели
Настоящее фото товара Диван - кровать Toronto, произведённого компанией ChiedoCover
84 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван - кровать Toronto
Настоящее фото товара Диван Лиатрис, произведённого компанией ChiedoCover
76 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Лиатрис
Настоящее фото товара Диван Бруни тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
92 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бруни тик-так
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Диван Родео большой, произведённого компанией ChiedoCover
126 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Родео большой
Настоящее фото товара Диван Довиль большой, произведённого компанией ChiedoCover
110 690 ₽
Оптовая цена
5
Диван Довиль большой
Настоящее фото товара Диван Сабаль, произведённого компанией ChiedoCover
100 120 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Сабаль
Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
84 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Банжо
Настоящее фото товара Диван большой Нортон, произведённого компанией ChiedoCover
114 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван большой Нортон
Настоящее фото товара Диван большой Нортон эко, произведённого компанией ChiedoCover
89 950 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван большой Нортон эко
Настоящее фото товара Диван большой Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
122 850 ₽
Оптовая цена
5
Диван большой Марракеш
Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
126 465 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван большой Джайпур
Настоящее фото товара Оттоманка Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
75 490 ₽
Оптовая цена
5
Оттоманка Кардинал
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
83 700 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Peterhof
Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
155 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Chester диван 3-х местный
Настоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
87 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Chester кресло
Настоящее фото товара Диван-кровать Баунти, произведённого компанией ChiedoCover
74 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван-кровать Баунти
Настоящее фото товара Диван Бонд двухметсный, произведённого компанией ChiedoCover
73 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Бонд двухметсный
Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
88 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Бонд трехместный
Настоящее фото товара Диван Лиссабон трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
75 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Лиссабон трехместный
Настоящее фото товара Диван Белинда трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
78 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Белинда трехместный
Настоящее фото товара Диван Белинда W трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
82 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Белинда W трехместный
Настоящее фото товара Диван Микра трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
121 490 ₽
Оптовая цена
5
Диван Микра трехместный
Настоящее фото товара Диван Роял двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
70 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Роял двухместный
Настоящее фото товара Диван Мир трёхместный, произведённого компанией ChiedoCover
114 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Мир трёхместный
Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
85 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Честер двухместный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
80 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ серый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
125 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ бежевый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
139 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
139 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ серый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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