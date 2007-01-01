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Банкетные столы

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Для кейтеринга688 товаров
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 94019
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 44015
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, без отбойников

490
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, D80см, банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
2 59018
3 140 ₽

Стол Лидер 9, D80см, банкетный

453
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 106 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 8903
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех, черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 34 шт.В пути 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 04018
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, белый

450
В наличии 21 шт.В пути 64 шт.
Хит
Фотография товара Комплект Фуршетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
4 38022
5 590 ₽

Комплект Фуршетный

143
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9901
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 48 шт.В пути 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69017
3 240 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый

496
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 155 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 3408
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный

14
В наличии 51 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 7402
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

458
В наличии 23 шт.В пути 40 шт.
Хит
Фотография товара Комплект Стол с фуршетной юбкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Комплект Стол с фуршетной юбкой

124
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 44015
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный, без отбойников

461
  • венге
  • белый
  • серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

10
Фотография товара Стол Лидер 19, Д\800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 19, Д\800, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стол Лидер 19, Д\800

14
Фотография товара Стол складной Раунд 120, белый, банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, белый, банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стол складной Раунд 120, белый, банкетный

109
В наличии 56 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стол складной Тейкли 180Л, белый

104
  • белый
  • серый
В наличии 1236 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 д1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 0903
6 240 ₽

Стол Лидер 3 д1500, орех, черный

474
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 54 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Стол Лидер 19, Д900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 19, Д900, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стол Лидер 19, Д900

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 4408
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
В наличии 8 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, венге, произведённого компанией ChiedoCover
2 44023
3 140 ₽

Стол Лидер 9, венге

461
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный

478
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, дуб сонома, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, дуб сонома, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 54022
3 240 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, дуб сонома, белый

8
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 49025
3 290 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый

10
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, орех, черный

15
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
Складные столы - анимированный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 66 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 1901
6 240 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 63 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 840

Стол Лидер 2,1800*800, белый

5
В наличии 24 шт.В пути 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 840

Стол Лидер 1, 1200х800, белый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Лидер 1, 1500х900, венге, черный, без отбойников

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1500, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1500, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 8407
6 240 ₽

Стол Лидер 3, д1500, венге, черный

6
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 540

Стол Лидер 1, 1200х600, белый

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стол Лидер 2, 2000*900, орех, черный

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стол Лидер 2, 2700*900, белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

472
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 79016
4 490 ₽

Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников

9
Школьная мебель
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, черный

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 040

Стол Лидер 3, д1200, орех, черный

12
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, венге, черный

5
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽

Стол Кейт складной 150, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 199 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Тиури, дуб вотан, ножки черные

6
  • коричневый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тиури, черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тиури, черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Тиури, черный, ножки черные

6
  • коричневый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тиури, белый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тиури, белый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Тиури, белый, ножки черные

11
  • коричневый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тиури, серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тиури, серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стол Тиури, серый, ножки черные

10
  • коричневый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, дуб вотан, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, дуб вотан, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Тея, дуб вотан, ножки деревянные

8
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, дуб вотан, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, дуб вотан, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Тея, дуб вотан, ножки черные

15
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, белый, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, белый, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Тея, белый, ножки деревянные

15
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Тея, серый, ножки черные

12
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Тея, черный, ножки черные

11
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея, белый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея, белый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Тея, белый, ножки черные

10
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея,серый, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея,серый, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Тея,серый, ножки деревянные

7
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол Тея,черный, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тея,черный, ножки деревянные, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Тея,черный, ножки деревянные

12
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 50 шт.

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