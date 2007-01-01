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          Товары по акции

          Круглые столы

          от 1 090 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 21
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 23 круглый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 12, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Лидер 12
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 3, белый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 9, белый
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          16 700 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Ария, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          16 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Мэдисон x3, белая столешница, золотой каркас

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          18 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          17 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          14 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
          Настоящее фото товара Стол складной уличный 1209NM, произведённого компанией ChiedoCover
          12 800 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной уличный 1209NM
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Eames DST, круглый
          Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Oslo, круглый
          Настоящее фото товара Стол Karapiro, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          7 990 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Karapiro, круглый
          Настоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лофт-10, D800мм
          Настоящее фото товара Стол Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лофт-11
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Лофт-12, D900мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-12, D900мм
          Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Пеони Д90 белый
          Настоящее фото товара Стол Жасмин Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Жасмин Д90 белый
          Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Пеони Д90 черный
          Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол круглый EAMES DSW D80 черный
          Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной 1208НМ
          Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Натали белый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Натали зеленый
          Настоящее фото товара Стол складной Хавьер 180, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Хавьер 180
          Настоящее фото товара Стол складной Хэлли, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Хэлли
          Настоящее фото товара Стол круговой Паулина, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол круговой Паулина
          Настоящее фото товара Угловой элемент Паулина, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Угловой элемент Паулина
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice, произведённого компанией ChiedoCover
          15 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол пластиковый Ice
          Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 3, произведённого компанией ChiedoCover
          16 900 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол пластиковый Ice 3
          Настоящее фото товара Стол Old Round Crosstripe, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Old Round Crosstripe
          Настоящее фото товара Стол DSW Glass Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          15 700 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол DSW Glass Eames
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW стеклянный 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW стеклянный 80см
          Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Eames T-8, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
          Настоящее фото товара Стол Grado, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Grado

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

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