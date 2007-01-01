Пуфы в прихожую

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Пуф Версаль прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф Версаль прямоугольный
Настоящее фото товара Пуф Версаль квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Версаль квадратный
Настоящее фото товара Пуф Монако квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Монако квадратный
Настоящее фото товара Пуф Монако прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Монако прямоугольный
Настоящее фото товара Пуф Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Медальон
Настоящее фото товара Пуфик Амбер серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуфик Амбер серый
Настоящее фото товара Пуфик Амбер голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуфик Амбер голубой
Настоящее фото товара Пуфик Амбер антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуфик Амбер антрацит
Настоящее фото товара Пуфик Сламбер черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуфик Сламбер черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Пуфик Сламбер голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуфик Сламбер голубой
Настоящее фото товара Пуфик Сламбер салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуфик Сламбер салатовый
Настоящее фото товара Пуфик Сламбер желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуфик Сламбер желтый
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
4 999 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф-банкетка Луго
Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф Мэри
Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Пуф Сиена экокожа
Настоящее фото товара Пуф лофт Аляска, произведённого компанией ChiedoCover
14 170 ₽
Оптовая цена
4.2
Пуф лофт Аляска
Настоящее фото товара Пуф Кристи, 1 местный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Кристи, 1 местный
Настоящее фото товара Пуф Кристи, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Кристи, 2-х местный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Пуф Альфа, Бета, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Альфа, Бета
Настоящее фото товара Пуф Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Калипсо
Настоящее фото товара Пуф Джерри велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Настоящее фото товара Пуф Джерри велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
4 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Джерри велюр изумрудный
Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
Новинка
14 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Банкетка Тюдор с ящиком велюр розовый
Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
Новинка
14 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый
Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
Новинка
14 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Банкетка Тюдор с ящиком велюр зеленый
Настоящее фото товара Пуф Руби светло-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Руби светло-розовый велюр
Настоящее фото товара Пуф Оникс вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 черная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Банкетка ПФ-11 черная
Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 белая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Банкетка ПФ-11 белая
Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка ПФ-11 бежевая

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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