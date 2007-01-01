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          Одеяла

          от 401 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло синтепон выгода 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло синтепон выгода 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло синтепон выгода 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          740 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          920 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло холлофайбер в полисатине легкое 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 420 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло хлопок в хлопке 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок в хлопке 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло хлопок в хлопке 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 660 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 140x205
          Настоящее фото товара Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205, произведённого компанией ChiedoCover
          1 960 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Одеяло лебяжий пух в тике лёгкое 172x205
          Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 229 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло халлофайбер облегченное
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          1 131 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          956 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло Бамбук Эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          1 131 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 019 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло Овечья шерсть эко облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло ватное люкс облегчённое, произведённого компанией ChiedoCover
          2 009 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло ватное люкс облегчённое
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 445 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло Овечья шерсть люкс

          Какой текстиль идеально Вам подойдет?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать текстиль
          Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          1 326 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло халлофайбер классическое
          Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          2 477 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук эко, произведённого компанией ChiedoCover
          1 044 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло Бамбук эко
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Одеяло Синтепон, произведённого компанией ChiedoCover
          624 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло Синтепон
          Настоящее фото товара Одеяло Синтепух, произведённого компанией ChiedoCover
          839 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло Синтепух
          Настоящее фото товара Одеяло бамбук классическое цветное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 737 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло бамбук классическое цветное
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 055 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло Бамбук-Микрофибра стеганное
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 385 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло Овечья шерсть облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Бамбук Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 466 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Одеяло Бамбук Люкс
          Настоящее фото товара Одеяло Лебяжий пух люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 243 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло Лебяжий пух люкс
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть Эко, произведённого компанией ChiedoCover
          1 044 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло Овечья шерсть Эко
          Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          927 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло халлофайбер эко облегченное
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          995 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Одеяло Бамбук-Микрофибра облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло "Афродита", произведённого компанией ChiedoCover
          4 380 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло "Афродита"
          Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 633 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло Верблюжья шерсть люкс
          Настоящее фото товара Одеяло Лебяжий пух микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Одеяло Лебяжий пух микрофибра
          Настоящее фото товара Одеяло ватное эко, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло ватное эко
          Настоящее фото товара Одеяло бамбук классическое белое, произведённого компанией ChiedoCover
          1 737 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Одеяло бамбук классическое белое
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 044 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          1 131 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Одеяло Овечья шерсть микрофибра
          Настоящее фото товара Одеяло бамбук-микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
          1 122 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло бамбук-микрофибра
          Настоящее фото товара Одеяло шелковое Valtery, произведённого компанией ChiedoCover
          3 891 ₽
          Оптовая цена
          5
          Одеяло шелковое Valtery
          Настоящее фото товара Одеяло ватное классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          1 517 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло ватное классическое
          Настоящее фото товара Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 034 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло Верблюжья шерсть Микрофибра облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть классическое, произведённого компанией ChiedoCover
          1 482 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Одеяло Овечья шерсть классическое
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 363 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло халлофайбер люкс
          Настоящее фото товара Одеяло бамбук-микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
          995 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло бамбук-микрофибра облегченное
          Настоящее фото товара Одеяло халлофайбер ЭКО, произведённого компанией ChiedoCover
          1 064 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло халлофайбер ЭКО
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% (огурцы), произведённого компанией ChiedoCover
          1 334 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло хлопок 100% (огурцы)
          Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% , произведённого компанией ChiedoCover
          1 334 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло хлопок 100%
          Настоящее фото товара Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%), произведённого компанией ChiedoCover
          1 334 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%)
          Настоящее фото товара Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%), произведённого компанией ChiedoCover
          1 334 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)
          Настоящее фото товара Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый), произведённого компанией ChiedoCover
          1 910 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

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