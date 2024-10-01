В наличии 59 шт.

В наличии 59 шт.

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии 300 шт.

В наличии 300 шт.

В наличии

В наличии

Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный

В наличии 3000 шт.

В наличии 3000 шт.

Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 36 шт.

В наличии 36 шт.

Пробка для шампанского силикон, черный

В наличии

В наличии

Пробка для шампанского пластик, черный

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый

В наличии 55 шт.

В наличии 55 шт.

Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный

В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный

Доставка

от 2 дней по России и СНГ