Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый
Поднос «Проотель», овальный
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
Поднос Проотель D405, коричневый
Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный
Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Пробка для шампанского силикон, черный
Пробка для шампанского пластик, черный
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебряный
Направляющая для бокалов «Пробар» сталь нержавеющая, серебряный
Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный
Подставка барная, бук, бежевый
Подставка барная, фанера, коричневый
Подставка барная, дуб, темно-коричневый
Коврик барный «Пробар» резина, черный
Коврик барный «Пробар» резина, коричневый
Коврик барный «Пробар»
Коврик барный «Пробар» рельефный, полипропилен черный
Диспенсер для стаканов, пластик, черный
Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный
Диспенсер для капсул бук, деревянный
Диспенсер для капсул металл, черный
Пробка для вина «Пробар», резина, серый
Пробка для вина резина, серый
Пробка для шампанского нейлон, черный
Подставка для ножей, сталь
Подставка для ножей
Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый
Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик
Подставка барная, 5 отделений, фанера
Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик
Коврик барный «Пробар» черный, резина
Коврик барный резина, коричневый
Коврик барный рельефный, полипропилен, черный
Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебристый
Направляющая для бокалов «Пробар» нержавеющая сталь, серебро
Поднос Проотель, прорезиненный
Поднос Проотель D275, круглый
Поднос Проотель D355, круглый
Поднос Проотель D405, прорезиненный
Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный
Поднос «Проотель», прорезиненный, овальный
Поднос «Проотель» D405, круглый, коричневый
Поднос «Проотель», овальный, пластик
Поднос «Проотель» D355
Поднос «Проотель», овальный, черный
Поднос «Проотель», круглый, пластиковый
Поднос «Проотель», пластиковый
Поднос «Проотель», круглый, черный
Поднос «Проотель», прорезиненный круглый, коричневый
Поднос «Проотель», прямоугольный
Поднос прорезиненный «Проотель», черный
Подставка для бокалов кожзаменитель, белый