Ложка для бульона «Диаз» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона сталь нержавеющая, черный, металлический
Ложка для бульона «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический
Ложка для бульона «Орсэй» сталь нержавеющая
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, белый
Ложка для мисосупа «Опшенс» фарфор, белый
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, белый
Ложка для мисосупа фарфор, белый
Ложка для бульона «Астория» сталь нержавеющая
Ложка для бульона «Лаццо» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона «Аляска» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, черный
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфоровая, черный
Ложка для мисосупа «Кунстверк» из фарфора, черный
Палочки китайские 10 пар многоразовые пластик, черный
Палочки китайские «Тенсоки» в индивидуальной упаковке, бамбук
Палочки китайские «Варибаши» в индивидуальной упаковке, бамбук
Ложка для бульона «Осло» сталь нержавеющая, металлический
Ложка для бульона «Багет» сталь нержавеющая, металлическая
Ложка для мисосупа «Кунстверк» фарфор, белый
Ложка для мисосупа «Монако Вайт» фарфор, белый
Подставка для палочек сосна, коричневый
Подставка для палочек «Опшенс» фарфор, белый
Подставка для палочек «Кунстверк» фарфор, белый