Барные столы лофт

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Барный стол ЛеморейНастоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Барный стол Леморей

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
13

Барный стол Четвинд

Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
12

Барный стол Хайткросс

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
7

Барный стол Уэмбли

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
7

Барный стол Норали

Настоящее фото товара Барный стол Хансевилл, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Барный стол Хансевилл

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венгеНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
8

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
6

Стол барный Рим

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
15

Столик барный БМА24

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
7

Барная стойка Парсон, белая

Стол-стойка барная КвадроНастоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Стол-стойка барная Квадро

Настоящее фото товара Столик Нико, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
15

Столик Нико, золотой

Столик Уберто, золотойНастоящее фото товара Столик Уберто, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Столик Уберто, золотой

Стол круглый KlausНастоящее фото товара Стол круглый Klaus, произведённого компанией ChiedoCover
65 090
Оптовая цена
9

Стол круглый Klaus

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Стол круглый LammertalНастоящее фото товара Стол круглый Lammertal, произведённого компанией ChiedoCover
34 090
Оптовая цена
13

Стол круглый Lammertal

Стол барный СХТ01Настоящее фото товара Стол барный СХТ01, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
8

Стол барный СХТ01

Стол Lomond, барныйНастоящее фото товара Стол Lomond, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
11

Стол Lomond, барный

Стол Boone, барныйНастоящее фото товара Стол Boone, барный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
8

Стол Boone, барный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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