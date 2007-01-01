Подборки

Все

Красные стулья

Настоящее фото товара Стул Геркулес красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Геркулес красное дерево
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Родез красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Родез красный
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
5
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Все

Синие стулья

Настоящее фото товара Стул Кромвель, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
7 490 ₽8 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кромвель, синий
Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер барный, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Во Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
4 700 ₽5 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Рок синий
Все

Зеленые стулья

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover-12%
НовинкаХит
1 490 ₽1 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Азия 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, зеленый
Настоящее фото товара Стул Гиза Зеленый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гиза Зеленый, пластиковый
Все

Белые стулья

Настоящее фото товара Стул пластиковый GS 1060, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый GS 1060
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Денвер 22мм - белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Все

Черные стулья

Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 940 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 460 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Бостон 20мм
Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Браун 20мм
Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 660 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 840 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Все

Стулья Eames белые

Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Eames Мини детский, белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW белый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DAR белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Eames DSR белый
Настоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный белый
Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames W белый
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames M белый
Все

Стулья Eames черные

Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
Новинка
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW черный
Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames DAR черный
Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
Новинка
3 490 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR черный
Настоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул EAMES барный черный
Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W черный
Настоящее фото товара Стул Eames M черный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames M черный
Настоящее фото товара Стул Kvadro черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Kvadro черный
Все

Стулья Eames зеленые

Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames DSR зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames, зеленый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames W зеленый
Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
Новинка
2 190 ₽2 590 ₽
Оптовая цена
4
Стул Eames M зеленый
Настоящее фото товара Стул DSW SOFT рогожка оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул DSW SOFT рогожка оливковый
Все

Стулья Eames прозрачные

Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Eames Прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DAW PC прозрачный серый
Настоящее фото товара Стул Eames DAW PC прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 700 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames DAW PC прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
5
Стул Eames, серый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, фиолетовый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Eames, фиолетовый прозрачный
Настоящее фото товара Стул Eames, голубой прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames, голубой прозрачный
Все

Стулья Eames бежевые

Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-43%
Новинка
5 990 ₽10 360 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames Бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Eames Кремовый
Настоящее фото товара Стул Eames DAR бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DAR бежевый
Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Eames DSR кремовый

Подборки — выполненные заказы

Стул Хит 25мм, велюр синий, каретная стяжка, каркас чёрный глянецСтул Хит 25мм, велюр синий, каретная стяжка, каркас чёрный глянецКресло Камила, микровельвет Velvet lux 67, ножки белыеКресло Камила, микровельвет Velvet lux 67, ножки белыеПолукресло Самбука, гобелен розовый, ножки орехПолукресло Самбука, гобелен розовый, ножки орехПолукресло Шарри, вертикальная отстрочка, натуральная кожаПолукресло Шарри, вертикальная отстрочка, натуральная кожаКресло Камила, велюр Madeira golden, ножки чёрныеКресло Камила, велюр Madeira golden, ножки чёрные
Все заказы

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют