Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 26 см, металлический
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный
Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Сито коническое, сталь нержавеющая, 41 см, металлическое
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый
Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая
Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 38 см, металлическая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 20 см, серебристый
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной
Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной
Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая
Сито-конус, сталь нержавеющая, 35,5 см, металлическая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый
Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный
Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический
Сито, ячейки 2,5*1,4, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 41 см, металлическая
Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая
Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 340 мм, металлическая
Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Воронка, пластик, 13 см, зеленая