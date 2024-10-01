Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,9 л
Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л
Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,5 л
Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 300 мл, белый
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 0,5 л, белый
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 0,8 л, белый
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор, белый
Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 250 мл, белый
Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый
Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 400 мл, белый
Кофейник «Кунстверк», фарфор 0,88 л, белый
Сито для чайника «Кунстверк», металл
Сито для чайника, сталь нержавеющая, металлический
Сито для чайника, нержавеющая сталь, металлический
Сито-пружинка для чайников «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический
Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический
Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический
Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный
Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный
Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 1 л, прозрачный
Колба для френч-пресса, термостойкое стекло 350 мл, прозрачный
Колба для френч-пресса, термостойкое стекло 1 л, прозрачный
Фильтр для чайника 0,7 л «Проотель», термостойкое стекло
Фильтр для чайника «Проотель», термостойкое стекло, 0,4 л, прозрачный
Фильтр для чайника из стекла, прозрачный
Фильтр для чайника, пластик, прозрачный
Чайник заварочный «Скандинавия», керамика 0,7 л, голубой
Чайник заварочный «Пинки», керамика 0,7 л, серый
Чайник заварочный «Маренго», керамика 0,7 л, серый, черный
Чайник заварочный «Синий крафт», керамика 0,4 л, голубой
Крышка для чайника «Крафт», фарфор, зеленый
Крышка для чайника «Крафт», фарфор, синий
Крышка для чайника «Крафт», фарфор, белый
Крышка для чайника «Крафт Рэд», фарфор, красный, шоколадный
Кофейник «Опшенс», фарфор 300 мл, белый
Кофейник «Пьюрити», Эко-костяной фарфор, 300 мл, белый
Кофейник «Кашуб-хел» с крышкой, фарфор 1 л, белый
Кофейник «Кашуб-хел» с крышкой, фарфор 400 мл, белый
Френч-пресс пластик, стекло 0,6 л, черный
Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный
Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл
Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло, 1 л
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1,1 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 0,6 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла 0,6 л
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 470 мл, белый
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 0,7 л, белый
Крышка для чайника «Кунстверк», фарфор 0,9 л, белый
Крышка для кофейника «Кашуб-хел», 1 л, фарфор, белый
Кофейник «Афродита», фарфор 1 л, белый
Кофейник «Афродита», фарфор 0,6 л, белый
Кофейник «Афродита», фарфор 300 мл, белый, золотой
Кофейник «Моцарт», фарфор 300 мл, белый
Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный
Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный